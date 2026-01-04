Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.
Дорожные службы региона работают в усиленном режиме
В условиях сильного снегопада, сотрудники ДПС заметили на обочине автомобиль с поврежденным колесом.
В Волжском районе сотрудники ГАИ СО помогли юной спортсменке не опоздать на важные соревнования
Число получающих пенсию на карты пенсионеров возросло до 80%
Крупный пожар в центре Самары: двое погибших
В Сызрани в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних
4 января в Самаре загорелось три жилых дома
В Самаре после метели 4 января продолжается уборка снега
Мужчина в Клявлино нашел телефон, поменял симку и подарил жене
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В России введут должность врача по здоровому долголетию

201
в России введут должность врача по здоровому долголетию

Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, следует из документа правительства, который есть распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность "врач по медицине здорового долголетия".

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.

Здравоохранение
в России введут должность врача по здоровому долголетию
4 января 2026  11:25
В России введут должность врача по здоровому долголетию
201
Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.
3 января 2026  15:42
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона
560
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
2 января 2026  19:59
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
840
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
2 января 2026  19:21
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
791
Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла.
2 января 2026  16:26
Самарский врач-травматолог-ортопед: употребление алкоголя повышает риск получения травм зимой
802
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
2 января 2026  14:30
В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию
713
Кардиолог предупредил о рисках «синдрома праздничного сердца»
30 декабря 2025  20:26
832
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
30 декабря 2025  19:22
953
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
30 декабря 2025  16:19
645
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
29 декабря 2025  20:21
800
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15812
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
227
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
220
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
689
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
786
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1076
