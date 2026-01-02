Я нашел ошибку
Главные новости:
На поддержку семей с детьми в Самарской области в прошлом году направили более 39 миллиардов рублей, что почти на 10% больше уровня 2024 года. 
В регионе мер поддержки семей с детьми становится больше
В регистрационно-экзаменационных отделениях региональной Госавтоинспекции рабочие дни 3, 9 и 10 января.
Режим работы в праздничные и выходные дни РЭО, УВМ и ИЦ ГУ МВД СО
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию
Температура воздуха в Самаре ночью -15,-17°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
3 января в регионе небольшой снег, слабая метель, до -8°С
В новогоднюю ночь первой в Самарской области родилась девочка
В новогоднюю ночь первой в Самарской области родилась девочка
Социологи выяснили, какие обещания чаще всего дают россияне в Новый год
Социологи выяснили, какие обещания чаще всего дают россияне в Новый год
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году
Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию

Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию, в том числе репродуктивного здоровья. Информация о графике работы отделений медицинской профилактики размещена на сайтах медучреждений.

Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

️«Такие серьезные болезни, как онкопатология, заболевания сердца и эндокринной системы могут быть полностью излечимы, если вовремя начать терапию. Чем раньше заболевание выявлено, тем выше эффект от проводимого лечения, — напомнил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Кроме того, в рамках диспансеризации можно выявить такие факторы риска, как гиподинамия, избыточный вес, злоупотребление алкоголем и другие, которые при отсутствии коррекции могут привести к серьезным заболеваниям».

Например, в Самарской городской поликлинике N 2 диспансеризацию можно пройти ежедневно с 08:00 до 20:00 по адресу: ул. Физкультурная, 33 «А».
В Тольяттинской городской клинической поликлинике N 3
3 января ждут пациентов с 8.00 до 14.00 по адресам: ул. Свердлова, 82, кабинет 49 и пр-кт. Степана Разина, 12, кабинет 219А
6 января отделения работают с 8.00 до 14.00 по адресам: ул. Свердлова, 82, кабинет 49, Цветной б-р, 16, кабинет 317.

Диспансеризация и профилактический осмотр осуществляются и в Безенчукской больнице : 03.01, 06.01 и 09.01. с 8:00 до 14:00, обращаться в поликлинику и отделение медицинской профилактики, а также ФАП или ОВОП по месту жительства.

 

минздрав СО

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025, 18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм. Здравоохранение
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
23 декабря 2025, 18:54
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации. Здравоохранение
Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона - больше уверенности в том, что помощь придёт вовремя.

23 декабря 2025, 16:58

25 новых автомобилей скорой помощи переданы 5 медицинским учреждениям региона
23 декабря 2025, 16:58
25 новых автомобилей скорой помощи переданы 5 медицинским учреждениям региона
Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть ещё больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у... Здравоохранение
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
2 января 2026  14:30
В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию
30 декабря 2025  20:26

Кардиолог предупредил о рисках «синдрома праздничного сердца»
30 декабря 2025  20:26
Кардиолог предупредил о рисках «синдрома праздничного сердца»
30 декабря 2025  19:22

Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
30 декабря 2025  19:22
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
30 декабря 2025  16:19

Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
30 декабря 2025  16:19
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
29 декабря 2025  20:21

Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
29 декабря 2025  20:21
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
29 декабря 2025  14:34

Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
29 декабря 2025  14:34
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и
28 декабря 2025  20:35
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
27 декабря 2025  14:53

Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
27 декабря 2025  14:53
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
26 декабря 2025  20:27

Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
26 декабря 2025  20:27
Более 150 единиц медтехники для реабилитации поставлены в Самарскую больницу №2 им. Н.А.Семашко
26 декабря 2025  19:16

Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
26 декабря 2025  19:16
Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  20:30

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  19:59

Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  17:40

Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
