В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»

9 января 2026г. в 18.00 в Выставочном зале СРО ВТОО «Союз художников России» откроется Юбилейная выставка Андреевой Людмилы Васильевны «Между ветром и взглядом». (0+)



Людмила Васильевна родилась в 1956 году, г. Куйбышеве, закончила художественную школу в классе Ю.А. Андреева, замечательного художника и педагога, затем закончила Куйбышевское Художественное училище по специальности «Художественное оформление объектов окружающей среды», а также Поволжскую социально-педагогическую академию по специальности «Изобразительное искусство».



Проработала 16 лет в художественно-производственных мастерских художественного фонда РСФСР художником – оформителем. Член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года. Художник-график, участник выставок разного уровня: областных, всероссийских, двух юбилейных выставок Союза художников Самары в Москве, «Большая Волга-2013», участник Межрегионального конкурса «Акварель в кубе-2024» г. Архангельск, международных конкурсах профессионального мастерства как преподаватель, провела три персональные выставки.



Любовь к красотам родного края рождают картины в основном пейзажного жанра. С 2001 года и по сегодняшний день является заведующей специальностью «Декоративно-прикладное искусство» ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств», преподаватель рисунка, живописи, композиции, проектирования. Студенты Людмилы Васильевны являются дипломантами областных, международных, всероссийских конкурсов художественного мастерства.

Фото: Союз художников России. Самара/ минкульт СО