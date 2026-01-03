Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона

По решению врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова в период новогодних праздников главные врачи учреждений региона осуществляют контрольные выезды в поликлиники и больницы.

Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах. Они лично оценивают качество оказания медицинской помощи в период праздников, при наличии решают возникающие проблемные вопросы.

«Такой подход, когда организаторы здравоохранения выезжают в разные медучреждения, позволяет обеспечить более эффективное и качественное оказание медпомощи пациентам в период продолжительных выходных.В ходе визита руководители обмениваются опытом организации работы учреждений в выходные дни, контролируют режим работы отделений неотложной помощи и алгоритм приема пациентов с признаками ОРВИ», - отметил Андрей Орлов.

Более того, главные врачи уделяют внимание логистике, распределению ресурсов и взаимодействию между подразделениями.

Главный врач Самарской городской клинической поликлиники N 14 посетил Кинель-Черкасскую районную больницу.

«Посещение других медучреждений позволяет выявить узкие места и оптимизировать процессы для повышения эффективности работы в своих учреждениях, а также всей системы здравоохранения», - рассказал Руслан Каримов.

Важной частью визитов является также проверка наличия необходимых медикаментов для оказания своевременной помощи, работе колл-центров, аптечных пунктов.

Фото: минздрав СО