Главные новости:
Оформить социальный контракт можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.
Более 5,7 тысяч жителей Самарской области повысили доходы с господдержкой
Сотрудники полиции отмечают, что самая главная цель – это создать ребятам праздничное настроение, и напомнить о необходимости законопослушного поведения.
«Полицейский Дед Мороз» пришел в гости к воспитанникам социально-реабилитационных центров региона
Это позволило создать комфортные и современные условия для тысячи пациентов и медицинских работников.
За год в регионе обновили более 150 объектов здравоохранения
Официальная дата открытия маршрута будет объявлена сразу после завершения всех необходимых работ и финальных проверок.
Артур Абдрашитов лично проверил готовность автозимника «Шелехметь – Белые домики»
По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности.
4 января в губернии ожидается очень сильный ветер, днем сильный снег, на дороге снежные заносы
Библиотека представляет вниманию самарцев тематические выставки литературы, а также экспозицию произведений арт-группы «Горынычи».
СОУНБ открыта для посетителей на новогодние праздники
Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона
1 января родились 13 мальчиков и 21 девочка.
В первый день нового года в губернии родились 34 малыша
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона

Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.

По решению врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова в период новогодних праздников главные врачи учреждений региона осуществляют контрольные выезды в поликлиники и больницы.

Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах. Они лично оценивают качество оказания медицинской помощи в период праздников, при наличии решают возникающие проблемные вопросы.

«Такой подход, когда организаторы здравоохранения выезжают в разные медучреждения, позволяет обеспечить более эффективное и качественное оказание медпомощи пациентам в период продолжительных выходных.В ходе визита руководители обмениваются опытом организации работы учреждений в выходные дни, контролируют режим работы отделений неотложной помощи и алгоритм приема пациентов с признаками ОРВИ», - отметил Андрей Орлов.

Более того, главные врачи уделяют внимание логистике, распределению ресурсов и взаимодействию между подразделениями.

Главный врач Самарской городской клинической поликлиники N 14 посетил Кинель-Черкасскую районную больницу.

«Посещение других медучреждений позволяет выявить узкие места и оптимизировать процессы для повышения эффективности работы в своих учреждениях, а также всей системы здравоохранения», - рассказал Руслан Каримов.

Важной частью визитов является также проверка наличия необходимых медикаментов для оказания своевременной помощи, работе колл-центров, аптечных пунктов.

 

Фото:  минздрав СО

