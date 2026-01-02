Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу поставлены несколько видов медицинской техники для проведения оперативных вмешательств и диагностических исследований пациентам урологического профиля.



В учреждении установлены система электрохирургическая высокочастотная, новый резектоскоп со световодами, жёсткие уретерореноскопы с эндоскопическим источником света и эндоскопическим световодом. Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.



"Благодаря новому оборудованию мы можем проводить биполярную трансуретральную резекция аденомы простаты и другие оперативные вмешательства на простате, а также на мочевом пузыре. Также можем оперировать новообразования больших размеров, - отметил врач-уролог урологического отделения Новокуйбышевской больницы Фуркат Сайфулло. - С помощью современного аппарата проводим удаление камней и диагностические исследования".



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году в медучреждения региона поставлены более 800 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО