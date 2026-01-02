Я нашел ошибку
В новогодний и зимний сезон СОХМ предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте.
Новогодние каникулы: в Самарском художественном музее продолжает работу «Новогодняя мастерская»
Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.
В Новокуйбышевске сегодня горела квартира, на пожаре спасены 6 человек
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием

190
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу поставлены несколько видов медицинской техники для проведения оперативных вмешательств и диагностических исследований пациентам урологического профиля.

В учреждении установлены система электрохирургическая высокочастотная, новый резектоскоп со световодами, жёсткие уретерореноскопы с эндоскопическим источником света и эндоскопическим световодом. Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.

"Благодаря новому оборудованию мы можем проводить биполярную трансуретральную резекция аденомы простаты и другие оперативные вмешательства на простате, а также на мочевом пузыре. Также можем оперировать новообразования больших размеров, - отметил врач-уролог урологического отделения Новокуйбышевской больницы Фуркат Сайфулло. - С помощью современного аппарата проводим удаление камней и диагностические исследования".

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году в медучреждения региона поставлены более 800 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

