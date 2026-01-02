Я нашел ошибку
Главные новости:
В новогодний и зимний сезон СОХМ предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте.
Новогодние каникулы: в Самарском художественном музее продолжает работу «Новогодняя мастерская»
Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.
В Новокуйбышевске сегодня горела квартира, на пожаре спасены 6 человек
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Дороги ЖКХ Экология

В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 

198
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным метеорологических служб, 3 января 2026 года на территории Самарской области ожидается усиление юго-восточного, южного ветра до 21 м/с, снег, метель, ухудшение видимости до 1–2 км. На дорогах возможны снежные переметы и заносы.

 Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей:
- строго соблюдать скоростной режим и дистанцию;
- избегать резких маневров и обгонов;
- по возможности воздержаться от дальних поездок;
- быть особенно внимательными на загородных трассах и открытых участках дорог.

 Важно:

- не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;

 В случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращайтесь по телефону 112.

Берегите себя и своих близких! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Самара Экология

Новости по теме
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
23 декабря 2025, 14:51
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица. Экология
590
Специалисты различными методами определяют посевные качества семян: чистоту, всхожесть, жизнеспособность.
18 декабря 2025, 18:22
В губернии завершается экспертиза семян для лесовосстановления 2026 года
Специалисты различными методами определяют посевные качества семян: чистоту, всхожесть, жизнеспособность. Общество
709
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
17 декабря 2025, 16:31
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой. Общество
655

В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
341
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
670
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
929
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1871
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
922
