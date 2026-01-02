В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 

По данным метеорологических служб, 3 января 2026 года на территории Самарской области ожидается усиление юго-восточного, южного ветра до 21 м/с, снег, метель, ухудшение видимости до 1–2 км. На дорогах возможны снежные переметы и заносы.



Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей:

- строго соблюдать скоростной режим и дистанцию;

- избегать резких маневров и обгонов;

- по возможности воздержаться от дальних поездок;

- быть особенно внимательными на загородных трассах и открытых участках дорог.



Важно:

- не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;



В случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращайтесь по телефону 112.



Берегите себя и своих близких! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО