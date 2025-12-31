Я нашел ошибку
Главные новости:
С Новым 2026 годом!
С Новым 2026 годом!
Новогоднее обращение Путина продлилось чуть дольше 3 минут
Новогоднее обращение Путина продлилось чуть дольше 3 минут
В России проведут микроперепись населения в 2028 году
В России проведут микроперепись населения в 2028 году
Сильная вспышка произошла на Солнце
Сильная вспышка произошла на Солнце
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1 января в центре Самары состоится спортивное мероприятие
1 января в центре Самары состоится спортивное мероприятие
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
В Госдуме предложили предоставить россиянам три дня отдыха за работу в Новый год
В Госдуме предложили предоставить россиянам три дня отдыха за работу в Новый год
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
С Новым 2026 годом!

240
С Новым 2026 годом!

Дорогие жители Самары и Самарской области!

Независимое Информационное агентство «Самара» (niasam.ru) сердечно поздравляет вас с наступающим Новым 2026 годом!

Пусть этот год принесёт в каждый дом тепло, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия, радостных встреч и добрых новостей. Пусть в Тольятти и Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске, Жигулёвске и Октябрьске, в каждом городе и селе нашей области Новый год начнётся с надежды и будет щедрым на хорошие события, успешные дела и новые возможности.

Спасибо, что остаётесь с нами, читаете, делитесь мнением и помогаете делать информационную картину региона точнее и честнее. Пусть 2026 год будет временем созидания, взаимной поддержки и уважения — в семье, на работе и в нашем общем доме, Самарской области.

 

С Новым годом! Счастья, мира и благополучия!

 

С уважением,  

Независимое Информационное агентство «Самара»

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025, 20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
Самарская область – это замечательный регион, где живут трудолюбивые и талантливые люди с открытым сердцем и сильным характером.
Общество
469
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025, 19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
Глава региона провел заседание оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы жизнеобеспечения населения и работы коммунальных служб. Общество
908
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025, 17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
На большинстве указанных маршрутах будут обновлены автобусы, в том числе на четырёх из них (№№ 23, 37, 47, 66) выведут автобусы большого класса вместо среднего. Транспорт
506
