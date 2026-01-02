Я нашел ошибку
Главные новости:
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке.
Из Самары Рождествено запустят суда на воздушной подушке
Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла.
Самарский врач-травматолог-ортопед: употребление алкоголя повышает риск получения травм зимой
Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января.
В Тольяттинской филармонии пройдет традиционный Крещенский фестиваль
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы

139
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 3 января в Самарской области начиная с западных районов ожидается снег, местами метель при ухудшении видимости до 1-2 км, усиление юго-восточного, южного ветра, порывы 16-21 м/с, на дорогах снежные переметы, местами снежные заносы.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Погода Самара

