В новогодний и зимний сезон СОХМ предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте.
Новогодние каникулы: в Самарском художественном музее продолжает работу «Новогодняя мастерская»
Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.
В Новокуйбышевске сегодня горела квартира, на пожаре спасены 6 человек
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новокуйбышевске сегодня горела квартира, на пожаре спасены 6 человек

221
Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.

Сегодня, в 8.26, поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по адресу: город Новокуйбышевск, улица Строителей, 9.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений на месте вызова горела открытым пламенем квартира на 3 этаже.

Звенья газодымозащитной службы оперативно отправились в задымленный подъезд для эвакуации жителей.

В 11.29 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 6 человек, включая 1 ребенка. Эвакуированы 12 человек, в том числе 3 детей.

В результате пожара погибших нет, пострадали 6 человек, включая 1 ребенка. Женщины 1946, 1953, 1940 г.р. госпитализированы в медучреждение, женщины 1961 и 2007 г.р. с мальчиком 2025 г.р. после медицинского осмотра от госпитализации отказались.

Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Новости по теме
В Самарской области за сутки ликвидировали 12 пожаров
31 декабря 2025, 14:02
В Самарской области за сутки ликвидировали 12 пожаров
11 раз сотрудники МЧС выезжали для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах инцидентов не произошло. Происшествия
937
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
30 декабря 2025, 11:15
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
На тушение пожара были поданы 4 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы. На пожаре погибших, к счастью, нет. Происшествия
504
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
30 декабря 2025, 10:59
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 кв. метров
Локализация пожара зафиксирована в 03:39, полная ликвидация возгорания была объявлена в 04:00. Пострадавших, к счастью, нет. Происшествия
597
В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
341
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
670
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
929
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1871
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
922
