В Новокуйбышевске сегодня горела квартира, на пожаре спасены 6 человек

Сегодня, в 8.26, поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по адресу: город Новокуйбышевск, улица Строителей, 9.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений на месте вызова горела открытым пламенем квартира на 3 этаже.

Звенья газодымозащитной службы оперативно отправились в задымленный подъезд для эвакуации жителей.

В 11.29 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 6 человек, включая 1 ребенка. Эвакуированы 12 человек, в том числе 3 детей.

В результате пожара погибших нет, пострадали 6 человек, включая 1 ребенка. Женщины 1946, 1953, 1940 г.р. госпитализированы в медучреждение, женщины 1961 и 2007 г.р. с мальчиком 2025 г.р. после медицинского осмотра от госпитализации отказались.

Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.

Фото: ГУ МЧС СО