Я нашел ошибку
Главные новости:
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке.
Из Самары Рождествено запустят суда на воздушной подушке
Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла.
Самарский врач-травматолог-ортопед: употребление алкоголя повышает риск получения травм зимой
Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января.
В Тольяттинской филармонии пройдет традиционный Крещенский фестиваль
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика

138
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.

Уличную активность в холодное время года по эффективности можно сравнить с занятиями в зале. Лепка снеговика — оказывается не просто детской забавой, а полноценной умеренной тренировкой, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

С точки зрения физиологии организм работает довольно активно:

— задействуются крупные мышечные группы (ноги, ягодицы, спина);
— активно работают руки, плечи и корпус;
— присутствуют наклоны, приседания, толчки и перенос веса;
— холод повышает энергозатраты за счет терморегуляции.

По классификации физической активности лепку снеговика можно отнести к умеренной динамической нагрузке.

«Расчет калорийности зависит от веса человека, длительности и активности процесса. В среднем человек весом 55–60 кг тратит 180–250 ккал за 60 минут лепки снеговика. При более активной работе, например, когда перекатываешь большие снежные шары, во время работы с плотным снегом и частых наклонах можно сжечь до 300 ккал в час», — рассказала эксперт.

По словам тренера, лепка снеговика — это почти функциональный тренинг, потому что включается в работу все тело:

- ноги и ягодицы — приседания, устойчивость, толчки;
- мышцы кора — удержание равновесия, наклоны, повороты;
- спина — подъем и перемещение снега;
- руки и плечи — формирование шаров, лепка деталей.

Что важно учитывать, чтобы процесс лепки снеговика был не только веселой забавой, но и приносил реальную пользу:

— сделайте легкую разминку перед выходом (суставы, спина);
— избегайте резких скручиваний корпуса;
— поднимайте снег за счет ног, а не поясницы;
— делайте паузы, если чувствуете усталость;
— после прогулки — теплый чай и сухая одежда.

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
270
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
648
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
901
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1843
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
906
Весь список