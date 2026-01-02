Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика

Уличную активность в холодное время года по эффективности можно сравнить с занятиями в зале. Лепка снеговика — оказывается не просто детской забавой, а полноценной умеренной тренировкой, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

С точки зрения физиологии организм работает довольно активно:

— задействуются крупные мышечные группы (ноги, ягодицы, спина);

— активно работают руки, плечи и корпус;

— присутствуют наклоны, приседания, толчки и перенос веса;

— холод повышает энергозатраты за счет терморегуляции.

По классификации физической активности лепку снеговика можно отнести к умеренной динамической нагрузке.

«Расчет калорийности зависит от веса человека, длительности и активности процесса. В среднем человек весом 55–60 кг тратит 180–250 ккал за 60 минут лепки снеговика. При более активной работе, например, когда перекатываешь большие снежные шары, во время работы с плотным снегом и частых наклонах можно сжечь до 300 ккал в час», — рассказала эксперт.

По словам тренера, лепка снеговика — это почти функциональный тренинг, потому что включается в работу все тело:

- ноги и ягодицы — приседания, устойчивость, толчки;

- мышцы кора — удержание равновесия, наклоны, повороты;

- спина — подъем и перемещение снега;

- руки и плечи — формирование шаров, лепка деталей.

Что важно учитывать, чтобы процесс лепки снеговика был не только веселой забавой, но и приносил реальную пользу:

— сделайте легкую разминку перед выходом (суставы, спина);

— избегайте резких скручиваний корпуса;

— поднимайте снег за счет ног, а не поясницы;

— делайте паузы, если чувствуете усталость;

— после прогулки — теплый чай и сухая одежда.

