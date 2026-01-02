Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники

В новогодние праздники будет организована работа амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи.



В период новогодних праздников прием специалистов и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.



Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.



В случае появления острых симптомов ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. В поликлиниках будет обеспечена работа мобильных бригад для оказания медпомощи на дому. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.



Служба неотложной помощи при поликлиниках на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.



Также по графику жители смогут пройти консультацию узких специалистов, диагностические исследования, профилактические обследования в рамках диспансеризации, в том числе по оценке репродуктивного здоровья, а также получить льготные лекарственные препараты в аптечных пунктах .С подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.



В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.



При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.



Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.



В Самаре:

Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова

ул. Полевая, 80а, круглосуточно;

Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко

ул. Калинина, 32, круглосуточно

Самарская городская больница №7

ул. Крайняя, 17, круглосуточно;

Самарская городская больница №10

ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.



В Новокуйбышевске:

Новокуйбышевская центральная городская больница, ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.



В Тольятти:

Тольяттинская городская поликлиника №3

ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, с 8.00 до 20.00.

Тольяттинская городская больница №2

ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.



В Сызрани:

Сызранская центральная городская и районная больница

ул. Комарова,1, круглосуточно.

Фото: минздрав СО