В новогодний и зимний сезон СОХМ предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте.
Новогодние каникулы: в Самарском художественном музее продолжает работу «Новогодняя мастерская»
Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.
В Новокуйбышевске сегодня горела квартира, на пожаре спасены 6 человек
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники

213
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.

В новогодние праздники будет организована работа амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи.

В период новогодних праздников прием специалистов и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.

В случае появления острых симптомов ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. В поликлиниках будет обеспечена работа мобильных бригад для оказания медпомощи на дому. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

 Служба неотложной помощи при поликлиниках на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.

Также по графику жители смогут пройти консультацию узких специалистов, диагностические исследования, профилактические обследования в рамках диспансеризации, в том числе по оценке репродуктивного здоровья, а также получить льготные лекарственные препараты в аптечных пунктах .С подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:
Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова
ул. Полевая, 80а, круглосуточно;
Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко
ул. Калинина, 32, круглосуточно
Самарская городская больница №7
ул. Крайняя, 17, круглосуточно;
Самарская городская больница №10
ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:
 Новокуйбышевская центральная городская больница, ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.

В Тольятти:
Тольяттинская городская поликлиника №3
ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, с 8.00 до 20.00.
Тольяттинская городская больница №2
ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:
 Сызранская центральная городская и районная больница
ул. Комарова,1, круглосуточно.

 

Фото: минздрав СО

