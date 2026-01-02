Новогодние каникулы: в Самарском художественном музее продолжает работу «Новогодняя мастерская»

Самарский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города провести новогодние каникулы в атмосфере творчества, вдохновения и живого общения. В музее продолжает работу «Новогодняя мастерская» — серия творческих занятий и мастер-классов для детей и взрослых.



«НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 2026



3 января (суббота)

12:00 — Творческое занятие «Рождественский сувенир» 6+

По мотивам работ Ирины Чернавиной, представленных на выставке «Путешествие в Эдем», участники создадут оригинальные рождественские подарки для близких.



5 января (понедельник)

13:00 и 15:00 — «Рождественская открытка» 6+

Создание авторских открыток, которые подарят праздничное настроение и станут прекрасным дополнением к подарку.



8 января (четверг)

13:00 и 15:00 - Мастер-класс «Новогодняя композиция» 7+

Под руководством художника участники напишут с натуры живописный праздничный натюрморт.



9 января (пятница)

10:30 и 12:00 — Творческое занятие «Дарума» (дети) 6+

Участники создадут японскую традиционную куклу-неваляшку Дарума, связанную с новогодним ритуалом загадывания желаний.



Билеты приобретаются только в кассе музея. Необходима предварительная запись.



ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА



В новогодний и зимний сезон Самарский областной художественный музей предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте.



«Шедевры коллекции» (с 25 декабря 2025 года) более 100 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XX века. В экспозиции представлены работы И. Репина, В. Сурикова, К. Брюллова, И. Левитана, В. Серова, И. Айвазовского, Б. Кустодиева и других мастеров. Отдельный раздел посвящён Константину Головкину и формированию самарской художественной школы.



Ирина Чернавина. «Путешествие в Эдем», персональная выставка современного искусства, работающая до 25 января 2026 года. Проект предлагает метафорическое путешествие в поисках гармонии и внутреннего идеала.



Николай Ельцов. «Из осени в осень» идет до 18 января 2026 года. Пейзажи и натюрморты, тонко передающие состояние природы и времени.



«Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», масштабный межмузейный проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленный совместно с Музеем Победы и Российским национальным музеем музыки. Выставка работает до 23 февраля 2026 года и имеет особое значение для Самары — города запасной столицы военных лет.



Постоянная экспозиция восточного искусства: коллекции Китая, Японии и стран исламского Востока, включая редкие предметы из собрания Альфреда фон Вакано и поступления из крупнейших музеев страны.

Фото: минкульт СО/СОХМ