В новогодний и зимний сезон СОХМ предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте.
Новогодние каникулы: в Самарском художественном музее продолжает работу «Новогодняя мастерская»
Для тушения пожара привлекались 82 человека, 28 единиц техники.
В Новокуйбышевске сегодня горела квартира, на пожаре спасены 6 человек
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Новогодние каникулы: в Самарском художественном музее продолжает работу «Новогодняя мастерская»

169
В новогодний и зимний сезон СОХМ предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте.

Самарский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города провести новогодние каникулы в атмосфере творчества, вдохновения и живого общения. В музее продолжает работу «Новогодняя мастерская» — серия творческих занятий и мастер-классов для детей и взрослых.

«НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 2026

3 января (суббота)
12:00 — Творческое занятие «Рождественский сувенир» 6+
По мотивам работ Ирины Чернавиной, представленных на выставке «Путешествие в Эдем», участники создадут оригинальные рождественские подарки для близких.

5 января (понедельник)
13:00 и 15:00 — «Рождественская открытка» 6+
Создание авторских открыток, которые подарят праздничное настроение и станут прекрасным дополнением к подарку.

8 января (четверг)
13:00 и 15:00 - Мастер-класс «Новогодняя композиция» 7+
Под руководством художника участники напишут с натуры живописный праздничный натюрморт.

9 января (пятница)
10:30 и 12:00 — Творческое занятие «Дарума» (дети) 6+
Участники создадут японскую традиционную куклу-неваляшку Дарума, связанную с новогодним ритуалом загадывания желаний.

Билеты приобретаются только в кассе музея. Необходима предварительная запись.

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

В новогодний и зимний сезон Самарский областной художественный музей предлагает насыщенную выставочную программу, доступную по Пушкинской карте.

«Шедевры коллекции» (с 25 декабря 2025 года) более 100 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XX века. В экспозиции представлены работы И. Репина, В. Сурикова, К. Брюллова, И. Левитана, В. Серова, И. Айвазовского, Б. Кустодиева и других мастеров. Отдельный раздел посвящён Константину Головкину и формированию самарской художественной школы.

 Ирина Чернавина. «Путешествие в Эдем», персональная выставка современного искусства, работающая до 25 января 2026 года. Проект предлагает метафорическое путешествие в поисках гармонии и внутреннего идеала.

 Николай Ельцов. «Из осени в осень» идет до 18 января 2026 года. Пейзажи и натюрморты, тонко передающие состояние природы и времени.

«Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», масштабный межмузейный проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленный совместно с Музеем Победы и Российским национальным музеем музыки. Выставка работает до 23 февраля 2026 года и имеет особое значение для Самары — города запасной столицы военных лет.

 Постоянная экспозиция восточного искусства: коллекции Китая, Японии и стран исламского Востока, включая редкие предметы из собрания Альфреда фон Вакано и поступления из крупнейших музеев страны.

 

Фото:   минкульт СО/СОХМ

