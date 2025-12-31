Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий

Глава региона провел заседание оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы жизнеобеспечения населения и работы коммунальных служб.

«Наступает 2026 год, в правительстве Самарской области работа не завершается, только что провели штаб по жизнеобеспечению, все службы работают и все готовы к любому развитию событий», - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор также сообщил, что в ходе штаба были проанализированы все нештатные ситуации, возникавшие в последнее время на объектах ЖКХ, а также предусмотрены превентивные меры по недопущению их повторения. Члены правительства Самарской области все праздничные дни находятся на дежурстве с целью принятия оперативных управленческих решений в случае необходимости. Под особым контролем вопросы тепло- и водоснабжения населения, обеспечения транспортного обслуживания граждан и расчистки дорог, работа сферы здравоохранения.