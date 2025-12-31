Я нашел ошибку
Главные новости:
Новогоднее обращение Путина продлилось чуть дольше 3 минут
В России проведут микроперепись населения в 2028 году
Сильная вспышка произошла на Солнце
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1 января в центре Самары состоится спортивное мероприятие
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
В Госдуме предложили предоставить россиянам три дня отдыха за работу в Новый год
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
182
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Самары. Об этом 31 декабря сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По его словам, решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

В этот же день полеты были приостановлены в аэропорту Саратова. Уточнялось, ограничительные меры действуют с целью обеспечения безопасности воздушным судам, пишут "Известия".

