Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Самары. Об этом 31 декабря сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По его словам, решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

В этот же день полеты были приостановлены в аэропорту Саратова. Уточнялось, ограничительные меры действуют с целью обеспечения безопасности воздушным судам, пишут "Известия".