В Госдуме предложили предоставить россиянам три дня отдыха за работу в Новый год

Депутаты Госдумы (ГД) от фракции «Новые люди» направили министру труда Антону Котякову инициативу о введении трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска для россиян, которые отработали смену в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом 31 декабря сообщило ТАСС.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, фактически занятым в ночной смене с 31 декабря на 1 января», — приводит текст предложения агентство.

Авторы инициативы напомнили, что в новогоднюю ночь на работу выходят сотрудники медицины, экстренных служб, транспорта, ЖКХ и торговли, несмотря на праздник. В то же время действующие нормы предусматривают лишь повышенную оплату или отгул, но не отдельные гарантии для тех, кто трудится в новогоднюю ночь.

Парламентарии считают, что установление трех дополнительных дней отпуска на федеральном уровне станет более справедливой компенсацией, поможет повысить мотивацию работников и снизить нагрузку на кадры в ключевых сферах. Инициатива также рассматривается как мера общественного признания тех, кто обеспечивает безопасность и бесперебойную работу инфраструктуры в праздничные дни, пишут "Известия".