В России проведут микроперепись населения в 2028 году

Правительство России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году. Об этом 29 декабря говорится в утвержденном плане мероприятий в рамках Стратегии по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

«Подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации — микропереписи населения 2028 года», — указано в документе, цитату из которого приводит «РИА Новости».

Ответственными исполнителями будут Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры и Социальный фонд. Документ отмечает, что также будут собраны и опубликованы актуальные сводные данные о социальных и демографических характеристиках населения страны, пишут "Известия".