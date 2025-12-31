В четверг, 1 января, в центре Самары состоится спортивное мероприятие. Любителей активного образа жизни приглашают начать новый год с забега. Причем не обычного, а символического.

Всех желающих будут ждать к 12:00 в Струковском саду. Именно эта площадка превратится в трассу для «Забега обещаний». Организует его спортивный клуб «I love running» при поддержке Центра труда и отдыха «Станкозавод» и кофейни «8 атомов».

Организаторы мероприятия считают, что каждый может материализовать свои желания. Для этого нужно сделать всего два шага: написать его на специальном стартовом номере и пробежать 2026 метров, пишет 63.ру.

«История забегов в Самаре началась еще в 2016 году: тогда 80 человек пробежали 2016 метров и дали себе самое важное обещание на год. С тех пор эта идея растет и вдохновляет все больше людей — в 2025 году на старт вышло около 300 участников!» — пояснили организаторы.