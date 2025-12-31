Сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце впервые за три дня произошла сильная вспышка. Об этом 31 декабря сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что вспышка достигла пика в 16:51 по московскому времени, ей присвоили балл M7.1.

Также ночью 31 декабря Солнце произвело восемь обычных вспышек класса С.

29 декабря на Солнце зафиксировали три сильные вспышки класса М. Уточнялось, что первая вспышка продолжалась с 00:03 до 00:23 мск, ее максимум пришелся на 00:13 мск. Вторая, наиболее продолжительная, наблюдалась с 01:01 до 01:54 мск и достигла пика в 01:39 мск, ее мощность составила M4.2, пишут "Известия".