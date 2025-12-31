Я нашел ошибку
Главные новости:
Новогоднее обращение Путина продлилось чуть дольше 3 минут
В России проведут микроперепись населения в 2028 году
Сильная вспышка произошла на Солнце
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1 января в центре Самары состоится спортивное мероприятие
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
В Госдуме предложили предоставить россиянам три дня отдыха за работу в Новый год
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары
  • Персональные данные

Сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце впервые за три дня произошла сильная вспышка. Об этом 31 декабря сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что вспышка достигла пика в 16:51 по московскому времени, ей присвоили балл M7.1.

Также ночью 31 декабря Солнце произвело восемь обычных вспышек класса С.

29 декабря на Солнце зафиксировали три сильные вспышки класса М. Уточнялось, что первая вспышка продолжалась с 00:03 до 00:23 мск, ее максимум пришелся на 00:13 мск. Вторая, наиболее продолжительная, наблюдалась с 01:01 до 01:54 мск и достигла пика в 01:39 мск, ее мощность составила M4.2, пишут "Известия".

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
31 декабря 2025  11:59
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
