Путин поздравил россиян с Новым годом

Выступление российского лидера показали в самом восточном часовом поясе страны, где уже наступает полночь, — на Камчатке и Чукотке. Разница регионов во времени с Москвой — девять часов.

В ходе своей речи Путин пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2026 году, а также уделил большое внимание теме бойцов СВО и единству России.

«Прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее», — подчеркнул глава государства.

Говоря о российских военных в зоне спецоперации, он заявил об уверенности в победе России.

«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и нашу победу», — сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам, пишет РТ.