Новогоднее обращение Путина продлилось чуть дольше 3 минут

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, которое уже увидели жители Камчатки и Чукотки, продлилось около 3 минут 20 секунд. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства поздравил россиян с Новым годом — он обратился к гражданам РФ из Кремля.

Связанное с праздником обращение российского лидера показали в самых восточных регионах страны — Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Там разница во времени с Москвой составляет девять часов и Новый год уже наступил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин в новогодние праздники будет работать, а 2026 год встретит в кругу родных и близких, пишет Лента.