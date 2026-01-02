Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката

Фильм "Буратино" режиссера Игоря Волошина собрал почти 227 млн рублей за один день проката. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сообщает ТАСС.

"Буратино" вышел в прокат 1 января. Общие сборы фильма на 9:00 мск 2 января составили 226 946 499 рублей, из них 183 млн рублей было заработано на предпродаже. В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.

Фильм снят по мотивам повести-сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и другие.

