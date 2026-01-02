Я нашел ошибку
Главные новости:
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
В первый день проката картину посмотрели более 389 тыс. зрителей.
Фильм "Буратино" собрал почти 227 млн рублей за один день проката
При лепке снеговика можно сжечь до 300 калорий в час.
Уличная активность: сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем 3 января в регионе ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
Сейчас буксир-ледокол прокладывает судоходный канал на Волге и Рождественской воложке.
Из Самары Рождествено запустят суда на воздушной подушке
Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла.
Самарский врач-травматолог-ортопед: употребление алкоголя повышает риск получения травм зимой
Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января.
В Тольяттинской филармонии пройдет традиционный Крещенский фестиваль
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-травматолог-ортопед: употребление алкоголя повышает риск получения травм зимой

244
Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла.

Заведующий травматологическим отделением Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, врач-травматолог-ортопед Антон Борковский:

 "Гололёд, снег, плохая видимость и резкие перепады температуры создают условия, при которых даже незначительная потеря равновесия может привести к серьёзной травме. Употребление алкоголя в таких условиях становится дополнительным и крайне опасным фактором риска.

Почему спиртные напитки увеличивают вероятность получения травм зимой?

 Алкоголь нарушает работу центральной нервной системы. Под его воздействием снижается скорость реакции, ухудшается координация движений и способность удерживать равновесие. Человек хуже оценивает расстояние, не замечает скользкие участки дороги и часто переоценивает свои физические возможности. В результате возрастает риск падений, особенно на тротуарах, лестницах и во дворах жилых домов.

Опасность связана не только с самим повреждением, но и с его последствиями. В состоянии алкогольного опьянения снижается болевая чувствительность, поэтому пострадавший может не сразу понять серьёзность повреждений и отложить обращение к врачу. Это увеличивает риск осложнений, неправильного сращения переломов и более длительного восстановления.

Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла. Организм начинает быстрее терять тепло, что повышает риск переохлаждения и обморожений, особенно при длительном пребывании на улице после употребления алкоголя.

Предотвратить зимние травмы можно, если отказаться от употребления алкоголя, соблюдать осторожность при ходьбе в мороз и гололед, выбирать подходящую обувь и своевременно обращаться в травмпункты при падениях и ушибах".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
02 января 2026, 14:30
В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Здравоохранение
236
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
24 декабря 2025, 18:31
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм. Здравоохранение
1259
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.
23 декабря 2025, 18:54
Самарские врачи провели уникальную реконструктивную операцию участнику СВО и спасли руку от ампутации
В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации. Здравоохранение
1074
Здравоохранение
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.
2 января 2026  19:59
Минздрав СО: о работе медучреждений в новогодние праздники
14
Это значительно расширило спектр возможностей для оперативных вмешательств.
2 января 2026  19:21
Операционный блок Новокуйбышевской горбольницы доукомплектовали современным оборудованием
38
Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла.
2 января 2026  16:26
Самарский врач-травматолог-ортопед: употребление алкоголя повышает риск получения травм зимой
244
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
2 января 2026  14:30
В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию
242
Кардиолог предупредил о рисках «синдрома праздничного сердца»
30 декабря 2025  20:26
Кардиолог предупредил о рисках «синдрома праздничного сердца»
778
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
30 декабря 2025  19:22
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице №10 завершен ремонт терапевтического отделения
883
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
30 декабря 2025  16:19
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
590
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
29 декабря 2025  20:21
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
746
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
29 декабря 2025  14:34
Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области
596
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и
28 декабря 2025  20:35
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
851
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15805
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
270
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
648
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
901
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1843
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
906
Весь список