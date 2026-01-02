Самарский врач-травматолог-ортопед: употребление алкоголя повышает риск получения травм зимой

Заведующий травматологическим отделением Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, врач-травматолог-ортопед Антон Борковский:



"Гололёд, снег, плохая видимость и резкие перепады температуры создают условия, при которых даже незначительная потеря равновесия может привести к серьёзной травме. Употребление алкоголя в таких условиях становится дополнительным и крайне опасным фактором риска.



Почему спиртные напитки увеличивают вероятность получения травм зимой?



Алкоголь нарушает работу центральной нервной системы. Под его воздействием снижается скорость реакции, ухудшается координация движений и способность удерживать равновесие. Человек хуже оценивает расстояние, не замечает скользкие участки дороги и часто переоценивает свои физические возможности. В результате возрастает риск падений, особенно на тротуарах, лестницах и во дворах жилых домов.



Опасность связана не только с самим повреждением, но и с его последствиями. В состоянии алкогольного опьянения снижается болевая чувствительность, поэтому пострадавший может не сразу понять серьёзность повреждений и отложить обращение к врачу. Это увеличивает риск осложнений, неправильного сращения переломов и более длительного восстановления.



Опасно употреблять алкоголь в условиях мороза. Спиртные напитки вызывают расширение сосудов кожи и создают ложное ощущение тепла. Организм начинает быстрее терять тепло, что повышает риск переохлаждения и обморожений, особенно при длительном пребывании на улице после употребления алкоголя.



Предотвратить зимние травмы можно, если отказаться от употребления алкоголя, соблюдать осторожность при ходьбе в мороз и гололед, выбирать подходящую обувь и своевременно обращаться в травмпункты при падениях и ушибах".

Фото: минздрав СО