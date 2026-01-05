Я нашел ошибку
Главные новости:
Автобусы будут поданы к храмам в 2:00.
В Рождественскую ночь в Самаре организуют автобусы к городским храмам
Глава региона отметил, что работали планомерно, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 
Вячеслав Федорищев рассказал, как в 2025 году обновляли транспортную систему региона
Более 350 тысяч звонков обработали специалисты ЕДДС.
В Самаре подвели итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы города за прошедший год
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Суд постановил, что обвиняемые распространяли или размещали комментарии о гендере и сексуальной ориентации Брижит Макрон и утверждали, что она якобы родилась мужчиной.
Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники

180
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.

Сегодня, 5 января губернатор Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области на период новогодних праздников. Заседание прошло в Сызрани.

Глава региона подчеркнул, что все экстренные и коммунальные службы несут круглосуточное дежурство.

«Последние несколько дней сильные снегопады показали, что мы к ним готовы. По многим территориям видели сообщения, которые требовали экстренного реагирования. Оно было обеспечено. В некоторых местах перекрывалась федеральная трасса в связи с обильными снегопадами. Но вместе с тем работа была организована на достаточно хорошем уровне», — сказал Вячеслав Федорищев.

На региональных дорогах ежедневно работает до 436 единиц техники.  «Система подтвердила работоспособность в снегопады: региональные дороги не закрывались», — отметил Вячеслав Федорищев. При этом на федеральных трассах с начала года вводилось 14 временных ограничений.

Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.

Отдельно на штабе обсудили вопросы работе энергетического и жилищно—коммунального комплекса. С начала сезона выявлено 339 технологических нарушений (+14% к прошлому году из—за сложной погоды). Все нештатные ситуации в регионе оперативно отрабатывают профильные службы.

Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно информировать о сбоях в работе котельных и водозаборов; проверить резервные источники энергоснабжения и запасы топлива; провести внеплановые инструктажи диспетчеров.

«Впереди еще неделя каникул. Готовность аварийных бригад, диспетчерских служб и дорожных организаций должна оставаться на максимуме», — подчеркнул глава региона.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

