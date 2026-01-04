Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.
Дорожные службы региона работают в усиленном режиме
В условиях сильного снегопада, сотрудники ДПС заметили на обочине автомобиль с поврежденным колесом.
В Волжском районе сотрудники ГАИ СО помогли юной спортсменке не опоздать на важные соревнования
Число получающих пенсию на карты пенсионеров возросло до 80%
Число получающих пенсию на карты пенсионеров возросло до 80%
Крупный пожар в центре Самары: двое погибших
Крупный пожар в центре Самары: двое погибших
В Сызрани в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних
В Сызрани в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних
4 января в Самаре загорелось три жилых дома
4 января в Самаре загорелось три жилых дома
В Самаре после метели 4 января продолжается уборка снега
В Самаре после метели 4 января продолжается уборка снега
Мужчина в Клявлино нашел телефон, поменял симку и подарил жене
Мужчина в Клявлино нашел телефон, поменял симку и подарил жене
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области

233
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует о продлении и введении временных ограничений движения на федеральных автомобильных дорогах на основании официальных данных ФКУ «Поволжуправтодор».

 В связи с ухудшением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость) временно ограничено движение на следующих участках:

На федеральной трассе М-5 «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск):

· км 98 – км 129 (подъезд к Оренбургу в границах Самарской области): для всех видов транспортных средств.
· км 1111 – км 1144: для всех видов транспортных средств.
· км 864 – км 1194: для большегрузных и маршрутных транспортных средств.

На федеральной трассе Р-229 (Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград):

· Новое ограничение. Участок км 115 – км 153: для всех видов транспортных средств.

Сроки снятия ограничений на участках М-5 «Урал» (20:00 для км 98-129, 16:00 для км 1111-1144) могут быть скорректированы в зависимости от дальнейшего развития погодной ситуации. О снятии всех ограничений будет объявлено на официальных ресурсах министерства.

❗️Рекомендации для водителей:

· Учитывайте эту информацию при планировании поездок.
· В случае необходимости выезда строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и будьте предельно внимательны.

</div> </div> <div class=

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
04 января 2026, 12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
Напоминаем, что на других федеральных трассах на территории региона также продолжают действовать ранее введенные ограничения. Транспорт
210
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
02 января 2026, 13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
Ранее движение этих автобусов было временно изменено в связи с проведением праздничных мероприятий. Транспорт
688
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025, 23:59
С Новым 2026 годом!
Поздравляем жителей города Самары,  Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска и всей Самарской области с Новым 2026 годом! Общество
786
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
227
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
220
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
689
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
786
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1076
Весь список