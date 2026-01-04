Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует о продлении и введении временных ограничений движения на федеральных автомобильных дорогах на основании официальных данных ФКУ «Поволжуправтодор».

В связи с ухудшением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость) временно ограничено движение на следующих участках:

На федеральной трассе М-5 «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск):

· км 98 – км 129 (подъезд к Оренбургу в границах Самарской области): для всех видов транспортных средств.

· км 1111 – км 1144: для всех видов транспортных средств.

· км 864 – км 1194: для большегрузных и маршрутных транспортных средств.

На федеральной трассе Р-229 (Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград):

· Новое ограничение. Участок км 115 – км 153: для всех видов транспортных средств.

Сроки снятия ограничений на участках М-5 «Урал» (20:00 для км 98-129, 16:00 для км 1111-1144) могут быть скорректированы в зависимости от дальнейшего развития погодной ситуации. О снятии всех ограничений будет объявлено на официальных ресурсах министерства.

️Рекомендации для водителей:

· Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

· В случае необходимости выезда строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и будьте предельно внимательны.