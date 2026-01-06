Я нашел ошибку
Главные новости:
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
В настоящее время самарский отряд «ЛизаАлерт» использует 5 квадрокоптеров, в том числе аппараты с тепловизорами, способные работать даже в сложных погодных условиях.
Иван Носков: «Самарский отряд «ЛизаАлерт» стал надежной поддержкой для оперативных служб города и области»
Для обычных пользователей, которые совершают бытовые переводы и не участвуют в рискованных схемах, изменения, как правило, проходят незаметно.
Контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится в 2026 году
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены.
В 2026 году в губернии продолжится расчистка реки Сызранки
Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно.
В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 
Учёные предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.
Венера и Марс в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий

112
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.

В 2025 году в рамках национального проекта «Семья» открыли модельную библиотеку национальных культур в Тольятти. Индивидуальный дизайн, современная мебель и оргтехника, удобные тематические зоны – все это дает возможность читателям комфортно учиться, общаться и проводить досуг.

Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.

Теперь в библиотеке можно познакомиться с уникальным изданием Лилии Саттаровой «Татарское ювелирное искусство : в собрании Национального музея Республики Татарстан : татарские украшения с арабографическими надписями». Коллекция татарского ювелирного искусства, хранящаяся в Национальном музее Республики Татарстан, является самой крупным собранием такого рода и включает все разнообразие украшений, созданных татарскими мастерами на протяжении XVIII-XIX столетий. Настоящее издание содержит очерк истории коллекции и впервые представляет широкой аудитории иллюстрированный каталог татарских украшений с арабографичными надписями.

Особое внимание уделено детской литературе — в библиотеке можно найти национальные сказки, а также интерактивные книги с дополненной реальностью, что делает процесс чтения более увлекательным для юных читателей.

Одна из новинок – книга Ростислава Макаркина «Моя Россия: 4D энциклопедия-атлас: издание с дополненной реальностью : для среднего и старшего школьного» Энциклопедии с дополненной реальностью — один из современных форматов в научно-популярной литературе для детей и подростков. На страницах таких книг есть специальные коды, которые активируются с помощью камеры смартфона и бесплатного приложения: ребёнок сможет отправиться в путешествие по материкам и островам земного шара, узнать многое о народах и странах мира, в том числе о крупнейшем на планете государстве — России.

Кроме того, в библиотеку поступила актуальная литература по истории России и православия, новинки художественной литературы отечественных авторов, отмеченных престижными литературными премиями. Мировая классика и краеведческие издания дополняют коллекцию, предлагая читателям широкий спектр жанров и тем.

В Самарской области в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Семья» создано 5 модельных библиотек в Жигулевске, Сызрани, Тольятти, м.р. Елховский и Ставропольский.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
05 января 2026, 17:39
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора. Общество
656
Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января.
02 января 2026, 15:52
В Тольяттинской филармонии пройдет традиционный Крещенский фестиваль
Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января. Общество
714
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти.
23 декабря 2025, 17:11
Игорь Иванов представил нового руководителя УМВД Тольятти - Илдара Чагаева
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить... Общество
907
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
545
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
612
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
574
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
852
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
852
Весь список