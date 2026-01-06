Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий

В 2025 году в рамках национального проекта «Семья» открыли модельную библиотеку национальных культур в Тольятти. Индивидуальный дизайн, современная мебель и оргтехника, удобные тематические зоны – все это дает возможность читателям комфортно учиться, общаться и проводить досуг.

Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.

Теперь в библиотеке можно познакомиться с уникальным изданием Лилии Саттаровой «Татарское ювелирное искусство : в собрании Национального музея Республики Татарстан : татарские украшения с арабографическими надписями». Коллекция татарского ювелирного искусства, хранящаяся в Национальном музее Республики Татарстан, является самой крупным собранием такого рода и включает все разнообразие украшений, созданных татарскими мастерами на протяжении XVIII-XIX столетий. Настоящее издание содержит очерк истории коллекции и впервые представляет широкой аудитории иллюстрированный каталог татарских украшений с арабографичными надписями.

Особое внимание уделено детской литературе — в библиотеке можно найти национальные сказки, а также интерактивные книги с дополненной реальностью, что делает процесс чтения более увлекательным для юных читателей.

Одна из новинок – книга Ростислава Макаркина «Моя Россия: 4D энциклопедия-атлас: издание с дополненной реальностью : для среднего и старшего школьного» Энциклопедии с дополненной реальностью — один из современных форматов в научно-популярной литературе для детей и подростков. На страницах таких книг есть специальные коды, которые активируются с помощью камеры смартфона и бесплатного приложения: ребёнок сможет отправиться в путешествие по материкам и островам земного шара, узнать многое о народах и странах мира, в том числе о крупнейшем на планете государстве — России.

Кроме того, в библиотеку поступила актуальная литература по истории России и православия, новинки художественной литературы отечественных авторов, отмеченных престижными литературными премиями. Мировая классика и краеведческие издания дополняют коллекцию, предлагая читателям широкий спектр жанров и тем.

В Самарской области в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Семья» создано 5 модельных библиотек в Жигулевске, Сызрани, Тольятти, м.р. Елховский и Ставропольский.

Фото: минкульт СО