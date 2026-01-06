Вячеслав Федорищева поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым 

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Христовым!
Этот светлый день напоминает нам о рождении Спасителя, который принёс в мир любовь и милосердие, надежду на перемены и веру в лучшее. Праздник наполняет каждый дом особым теплом, напоминает о ценности семьи, вдохновляет на добрые дела.
Пусть вера придаёт сил нашим воинам – защитникам Отечества, а их мужество и самоотверженность служат для всех нас примером.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и добра! С Рождеством Христовым!
Губернатор
Самарской области В.А. Федорищев