Этот светлый день напоминает нам о рождении Спасителя, который принёс в мир любовь и милосердие, надежду на перемены и веру в лучшее.
Вячеслав Федорищева поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым 
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
В настоящее время самарский отряд «ЛизаАлерт» использует 5 квадрокоптеров, в том числе аппараты с тепловизорами, способные работать даже в сложных погодных условиях.
Иван Носков: «Самарский отряд «ЛизаАлерт» стал надежной поддержкой для оперативных служб города и области»
Для обычных пользователей, которые совершают бытовые переводы и не участвуют в рискованных схемах, изменения, как правило, проходят незаметно.
Контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится в 2026 году
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены.
В 2026 году в губернии продолжится расчистка реки Сызранки
Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно.
В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 
Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Христовым!
Этот светлый день напоминает нам о рождении Спасителя, который принёс в мир любовь и милосердие, надежду на перемены и веру в лучшее. Праздник наполняет каждый дом особым теплом, напоминает о ценности семьи, вдохновляет на добрые дела.
Пусть вера придаёт сил нашим воинам – защитникам Отечества, а их мужество и самоотверженность служат для всех нас примером.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и добра! С Рождеством Христовым!


      Губернатор
Самарской области                                                                  В.А. Федорищев

