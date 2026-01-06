Я нашел ошибку
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
В настоящее время самарский отряд «ЛизаАлерт» использует 5 квадрокоптеров, в том числе аппараты с тепловизорами, способные работать даже в сложных погодных условиях.
Иван Носков: «Самарский отряд «ЛизаАлерт» стал надежной поддержкой для оперативных служб города и области»
Для обычных пользователей, которые совершают бытовые переводы и не участвуют в рискованных схемах, изменения, как правило, проходят незаметно.
Контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится в 2026 году
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены.
В 2026 году в губернии продолжится расчистка реки Сызранки
Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно.
В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 
Учёные предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.
Венера и Марс в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 

215
Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно.

Круглосуточная горячая линия ведомства по вопросам работы транспорта и содержания дорог работает с 30 декабря.

Главные темы, которые волновали жителей в продолжительные выходные:

Ограничения на федеральных трасах

Большинство звонков касалось актуальной информации о временных ограничениях движения на трассах М-5 «Урал», Р-229 и других, введенных из-за сложных погодных условий.

Дорожная ситуация в Тольятти

Жителей интересовала текущая обстановка и альтернативные маршруты в условиях непогоды в связи с закрытием автодороги «Обход Тольятти».

Работа общественного транспорта 4 января

Поступали вопросы о возобновлении движения автобусов после их временной отмены из-за снегопада.

Открытие автозимника «Шелехметь – Белые домики»

Жители активно интересовались ходом подготовки и сроками запуска временной дороги для сообщения с селом Рождествено.

Каждое поступившее обращение было оперативно передано дежурным специалистам ведомства для проверки и принятия необходимых мер.

Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно. Жители области могут круглосуточно сообщать о нештатных ситуациях на региональных автодорогах и в работе транспорта по телефону 8 (846) 268-41-41.

О чрезвычайных ситуациях, требующих вмешательства экстренных служб, необходимо сообщать по телефонам 112 или 101.

