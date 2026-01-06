В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 

Круглосуточная горячая линия ведомства по вопросам работы транспорта и содержания дорог работает с 30 декабря.

Главные темы, которые волновали жителей в продолжительные выходные:

Ограничения на федеральных трасах

Большинство звонков касалось актуальной информации о временных ограничениях движения на трассах М-5 «Урал», Р-229 и других, введенных из-за сложных погодных условий.

Дорожная ситуация в Тольятти

Жителей интересовала текущая обстановка и альтернативные маршруты в условиях непогоды в связи с закрытием автодороги «Обход Тольятти».

Работа общественного транспорта 4 января

Поступали вопросы о возобновлении движения автобусов после их временной отмены из-за снегопада.

Открытие автозимника «Шелехметь – Белые домики»

Жители активно интересовались ходом подготовки и сроками запуска временной дороги для сообщения с селом Рождествено.

Каждое поступившее обращение было оперативно передано дежурным специалистам ведомства для проверки и принятия необходимых мер.

Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно. Жители области могут круглосуточно сообщать о нештатных ситуациях на региональных автодорогах и в работе транспорта по телефону 8 (846) 268-41-41.

О чрезвычайных ситуациях, требующих вмешательства экстренных служб, необходимо сообщать по телефонам 112 или 101.