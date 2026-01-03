В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»

4 января (воскресенье) в 14.00 историк, старший научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (16+) по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+).

Медиаторский тур – это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.

Проект «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» посвящен истории дома, в котором разместилась «Заварка». В основной части экспозиции собраны подробности о судьбе дома Маштакова, а также воспоминания бывших жителей и гостей этого здания. На встрече посетители обсудят эти эмоции и переживания, а также способы, с помощью которых можно сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. Кроме того, гости проанализируют работы современных художников, которые представлены на выставке, и поразмышляют о задумке кураторов. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cSCV9z