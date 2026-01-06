Контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится в 2026 году

В 2026 году контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится. Основной акцент будет сделан на повышение прозрачности финансовых операций и более быстром обмене данными между госорганами, сказала «Газете.Ru» ведущий эксперт «Актион Право» Дарья Озол.

«Одно из направлений — расширение доступа надзорных органов к информации о переводах. Это позволит получать данные напрямую от платежных систем и операторов карт, а не только через банки. Параллельно исполнительные ограны обсуждают усиление мониторинга переводов между физлицами, особенно если операция выглядит необычно или выходит за рамки привычных сумм. Прорабатываются и новые правила валютного контроля. Они могут распространиться на более широкий круг операций, включая сделки с цифровыми активами и отдельными видами финансовых инструментов», — отметила Озол.

Это делается для того, чтобы видеть полную картину финансовых потоков, даже когда расчеты происходят в более сложных или альтернативных форматах, пояснила Озол

Озол сказала, что курс на цифровизацию контроля в России усилится: регуляторы заявляют о развитии автоматических проверок, сверок и систем обмена данными. Это не создает новых обязанностей для граждан, но делает существующие механизмы более технологичными, быстрыми и безопасными, уточнила эксперт.

«В целом в 2026 году контроль может стать более строгим. Но внимание надзорных органов направлено прежде всего на крупные и нетипичные операции», — заключила Озол.

Для обычных пользователей, которые совершают бытовые переводы и не участвуют в рискованных схемах, изменения, как правило, проходят незаметно.

Фото: pxhere.com