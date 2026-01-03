В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»

5 января в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет обзорная экскурсия по выставке «Вечеринка» (18+). Ее проведет искусствовед, консультант выставки Дарья Волкова. Вход свободный.

Выставка «Вечеринка» объединила работы более 50 современных российских художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Экспозиция развернулась как своеобразный пир, где каждое произведение подобно блюду или тосту: оно несет уникальное содержание, но вместе работы образуют единое повествование о человеческом общении. Создается эффект общего стола, за который приглашены как авторы, так и зрители.

Вместе с Дарьей Волковой гости «ЗИМ Галереи» отправятся в путешествие по вечеринкам, вечоркам и вечерям, во время которого познакомятся с художниками, основными темами и характерными образами «Вечеринки».

Расписание работы «ЗИМ Галереи» в новогодние праздники:

5–9 января: 16.00–21.00

10–11 января: 15.00–21.00