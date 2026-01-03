Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации Приволжского УГМС 4 января в Самаре ночью -7, -9°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
4 января в регионе снег, метель, сильный ветер, до -6°С
В Кировском районе Самары произошел пожар в автосервисе
В самарском парке Гагарина сгорел аттракцион
В Минздраве Самарской области напомнили о мерах безопасности в праздники
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Во время пожара в Новокуйбышевске из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.
Движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничили из-за метели 3 января
В Самаре обжалуют приговор по делу о покушении на депутата Госдумы
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»

201
5 января в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет обзорная экскурсия по выставке «Вечеринка» (18+). Ее проведет искусствовед, консультант выставки Дарья Волкова. Вход свободный.

Выставка «Вечеринка» объединила работы более 50 современных российских художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Экспозиция развернулась как своеобразный пир, где каждое произведение подобно блюду или тосту: оно несет уникальное содержание, но вместе работы образуют единое повествование о человеческом общении. Создается эффект общего стола, за который приглашены как авторы, так и зрители.

Вместе с Дарьей Волковой гости «ЗИМ Галереи» отправятся в путешествие по вечеринкам, вечоркам и вечерям, во время которого познакомятся с художниками, основными темами и характерными образами «Вечеринки».

Расписание работы «ЗИМ Галереи» в новогодние праздники:

5–9 января: 16.00–21.00

10–11 января: 15.00–21.00

В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
03 января 2026, 10:26
Проект «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» посвящен истории дома, в котором разместилась «Заварка». Общество
220
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
30 декабря 2025, 15:16
Вы сможете поколядовать вместе с ряжеными и сделать незабываемые фото, а всех участников с удовольствием угостят вкусным чаем из настоящего самовара! Общество
697
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
24 декабря 2025, 16:57
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ... Здравоохранение
1253
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
579
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
750
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1022
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1963
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
998
Весь список