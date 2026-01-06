Иван Носков: «Самарский отряд «ЛизаАлерт» стал надежной поддержкой для оперативных служб города и области»

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области подвел итоги работы за 2025 год. Всего отряд принял рекордные 1255 обращений о пропаже людей, из них живыми найдены 836 человек. В своей работе добровольцы активно применяют беспилотные летательные аппараты – всего было совершено 38 вылетов, что позволило найти 4 человека и 1 автомобиль пропавшего.



«Добровольцы самарского отряда «ЛизаАлерт» давно стали надежной поддержкой для оперативных служб города и области. Благодаря профессионализму координаторов, инструкторов, технических специалистов найдены сотни пропавших людей, которые могли больше не вернуться домой. Это, безусловно, главный итог их работы в 2025 году. От всей души благодарю каждого, кто принимал и продолжает принимать участие в поисках, несмотря на погодные условия и усталость идет туда, где прямо сейчас кому-то нужна его помощь. И желаю в новом, 2026 году, никому не теряться», – сказал глава города Самары Иван Носков.



В настоящее время самарский отряд «ЛизаАлерт» использует 5 квадрокоптеров, в том числе аппараты с тепловизорами, способные работать даже в сложных погодных условиях. Как рассказали добровольцы, дроны задействуются не при каждом поиске и наиболее эффективны на открытой местности, когда нужно осмотреть поля (в том числе заросшие высокой травой, заболоченные или заснеженные), береговые линии водоёмов, куда не могут добраться пешие группы.



«Всего на сегодняшний день наш отряд насчитывает более 350 активных добровольцев. Это и те, кто выезжает на поиски, и те, кто работает из дома – собирают и анализируют данные о пропавших, размещают объявления, координируют действия групп. Они же анализируют снимки, сделанные дронами во время поисковых работ, и ищут на них признаки присутствия человека, его вещей или следов. Эта задача требует, прежде всего, внимательности и времени. В некоторых случаях используется нейросеть для первичного отбора снимков, но финальную проверку обязательно проводят люди. Если для тщательного осмотра поля площадью 250 тысяч квадратных метров пешей группе из пяти опытных поисковиков требуется от 6 до 8 часов, то дроны позволяют решать подобные задачи за 3-4 часа», – рассказала региональный представитель ПСО «ЛизаАлерт» в Самарской области Юлия Рябова.



Кроме поисковых операций, добровольцы отряда занимаются профилактикой пропаж людей. Один из примеров этой работы – запущенный в 2025 году в Самарской области проект «Стрелки». При поддержке компании «Газпром трансгаз Самара» волонтёры устанавливают в лесах специальные указатели, каждый – со специальным номером. Они могут помочь заблудившимся людям выйти к дороге или ближайшему населённому пункту, а также оперативно сообщить своё местоположение спасателям по номеру ЕДДС 112, который работает даже при отсутствии мобильной связи. Указатели размещают в наиболее сложных и труднодоступных участках леса, прежде всего там, где ранее фиксировалось повышенное число заблудившихся. С июня по декабрь установлено более 250 стрелок, все они нанесены на специальную интерактивную карту – их можно увидеть, выбрав пункт «Стрелки» по адресу: http://gis.extremum.org.



Во взаимодействии с администрацией города Самары инструкторы профилактики ПСО «ЛизаАлерт» в 2025 году провели в школах областной столицы 328 профилактических занятий. Всего о правилах безопасного поведения в общественных местах, транспорте, в лесу и на воде узнали более 9 тысяч детей. С 2025 года отряд «ЛизаАлерт» начал взаимодействовать с телеканалом «Самара-ГИС» и редакцией «Самарской газеты», которые на постоянной основе осуществляют информационное сопровождение проводимых добровольцами мероприятий, профилактики пропажи людей, детской безопасности, а также размещают информацию о том, как вступить в поисковый отряд.



9 января в Самаре пройдет лекция о добровольчестве в сфере поиска пропавших людей.



Участники познакомятся с историей поискового добровольчества, основными терминами и понятиями поисковых работ, узнают о том, как подготовиться к первому выезду на поиск и какое основное оборудование используется при поиске пропавших, а также пообщаются с опытными волонтерами. Лекция состоится в Центре поиска пропавших людей Самарской области (г. Самара, ул. Шостаковича 7, офис 18) в 18:00. Регистрация доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/668fc6483e9d0803ebb2b4a2/, участие бесплатное.



Сообщить о пропаже человека или оставить заявку на проведение профилактического занятия можно по круглосуточному и бесплатному номеру горячей линии: 8(800)700-54-52.

Фото: пресс-служба администрации Самары