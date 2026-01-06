Я нашел ошибку
Главные новости:
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
В настоящее время самарский отряд «ЛизаАлерт» использует 5 квадрокоптеров, в том числе аппараты с тепловизорами, способные работать даже в сложных погодных условиях.
Иван Носков: «Самарский отряд «ЛизаАлерт» стал надежной поддержкой для оперативных служб города и области»
Для обычных пользователей, которые совершают бытовые переводы и не участвуют в рискованных схемах, изменения, как правило, проходят незаметно.
Контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится в 2026 году
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены.
В 2026 году в губернии продолжится расчистка реки Сызранки
Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно.
В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 
Учёные предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.
Венера и Марс в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Иван Носков: «Самарский отряд «ЛизаАлерт» стал надежной поддержкой для оперативных служб города и области»

200
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области подвел итоги работы за 2025 год. Всего отряд принял рекордные 1255 обращений о пропаже людей, из них живыми найдены 836 человек. В своей работе добровольцы активно применяют беспилотные летательные аппараты – всего было совершено 38 вылетов, что позволило найти 4 человека и 1 автомобиль пропавшего.

«Добровольцы самарского отряда «ЛизаАлерт» давно стали надежной поддержкой для оперативных служб города и области. Благодаря профессионализму координаторов, инструкторов, технических специалистов найдены сотни пропавших людей, которые могли больше не вернуться домой. Это, безусловно, главный итог их работы в 2025 году. От всей души благодарю каждого, кто принимал и продолжает принимать участие в поисках, несмотря на погодные условия и усталость идет туда, где прямо сейчас кому-то нужна его помощь. И желаю в новом, 2026 году, никому не теряться», – сказал глава города Самары Иван Носков.

В настоящее время самарский отряд «ЛизаАлерт» использует 5 квадрокоптеров, в том числе аппараты с тепловизорами, способные работать даже в сложных погодных условиях. Как рассказали добровольцы, дроны задействуются не при каждом поиске и наиболее эффективны на открытой местности, когда нужно осмотреть поля (в том числе заросшие высокой травой, заболоченные или заснеженные), береговые линии водоёмов, куда не могут добраться пешие группы.

«Всего на сегодняшний день наш отряд насчитывает более 350 активных добровольцев. Это и те, кто выезжает на поиски, и те, кто работает из дома – собирают и анализируют данные о пропавших, размещают объявления, координируют действия групп. Они же анализируют снимки, сделанные дронами во время поисковых работ, и ищут на них признаки присутствия человека, его вещей или следов. Эта задача требует, прежде всего, внимательности и времени. В некоторых случаях используется нейросеть для первичного отбора снимков, но финальную проверку обязательно проводят люди. Если для тщательного осмотра поля площадью 250 тысяч квадратных метров пешей группе из пяти опытных поисковиков требуется от 6 до 8 часов, то дроны позволяют решать подобные задачи за 3-4 часа», – рассказала региональный представитель ПСО «ЛизаАлерт» в Самарской области Юлия Рябова.

Кроме поисковых операций, добровольцы отряда занимаются профилактикой пропаж людей. Один из примеров этой работы – запущенный в 2025 году в Самарской области проект «Стрелки». При поддержке компании «Газпром трансгаз Самара» волонтёры устанавливают в лесах специальные указатели, каждый – со специальным номером. Они могут помочь заблудившимся людям выйти к дороге или ближайшему населённому пункту, а также оперативно сообщить своё местоположение спасателям по номеру ЕДДС 112, который работает даже при отсутствии мобильной связи. Указатели размещают в наиболее сложных и труднодоступных участках леса, прежде всего там, где ранее фиксировалось повышенное число заблудившихся. С июня по декабрь установлено более 250 стрелок, все они нанесены на специальную интерактивную карту – их можно увидеть, выбрав пункт «Стрелки» по адресу: http://gis.extremum.org.

Во взаимодействии с администрацией города Самары инструкторы профилактики ПСО «ЛизаАлерт» в 2025 году провели в школах областной столицы 328 профилактических занятий. Всего о правилах безопасного поведения в общественных местах, транспорте, в лесу и на воде узнали более 9 тысяч детей. С 2025 года отряд «ЛизаАлерт» начал взаимодействовать с телеканалом «Самара-ГИС» и редакцией «Самарской газеты», которые на постоянной основе осуществляют информационное сопровождение проводимых добровольцами мероприятий, профилактики пропажи людей, детской безопасности, а также размещают информацию о том, как вступить в поисковый отряд.

9 января в Самаре пройдет лекция о добровольчестве в сфере поиска пропавших людей.

Участники познакомятся с историей поискового добровольчества, основными терминами и понятиями поисковых работ, узнают о том, как подготовиться к первому выезду на поиск и какое основное оборудование используется при поиске пропавших, а также пообщаются с опытными волонтерами. Лекция состоится в Центре поиска пропавших людей Самарской области (г. Самара, ул. Шостаковича 7, офис 18) в 18:00. Регистрация доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/668fc6483e9d0803ebb2b4a2/, участие бесплатное.

Сообщить о пропаже человека или оставить заявку на проведение профилактического занятия можно по круглосуточному и бесплатному номеру горячей линии: 8(800)700-54-52.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Самара

06 января 2026, 21:28
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года. Общество
06 января 2026, 20:37
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна –... Общество
06 января 2026, 16:31
В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 
Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно. Общество
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
