В России разработали первую вакцину от ротавируса

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Ученые Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии разработали первую в России вакцину от ротавирусной инфекции, сообщает РБК.



«В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 году планируется запустить производство», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.



Ротавирус — это острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.



Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Как подчеркивает Роспотребнадзор, главная опасность болезни — в обезвоживании.



В Роспотребнадзоре подчеркнули важность выпуска отечественной прививки в рамках импортозамещения.



Вакцинация от ротавируса с этого года входит в Национальный календарь прививок. Сейчас используются зарубежные вакцины от ротавируса: «РотаТек» (США) и «Ротарикс» (Бельгия).

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