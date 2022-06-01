В России пока не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян

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В России на сегодняшний день не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что принимают все необходимые меры для недопущения завоза инфекции и остановки её распространения на территории нашей страны.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что регионы России получат тысячу комплектов тест-системы "Вектор" для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. Это позволит провести 100 тысяч исследований методом ПЦР. Особое внимание будет уделяться прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи инфицирования.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Среди симптомов – лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфоузлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела, пердает Радио Маяк.