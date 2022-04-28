В России не зафиксировано устойчивого дефицита тех или иных препаратов.

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Об этом, оценивая ситуацию с лекарствами в аптеках, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

По данным ведомства, временные перебои с поставками ряда препаратов могут быть связаны с поиском новых логистических путей и с задержками при прохождении лекарств через границы.

В Росздравнадзоре добавили, что ни один зарубежный производитель лекарств ни отказался от поставок лекарственных средств в Россию. Ведомство ведет переговоры с частью производителей с целью увеличить объемы поставок.

18 апреля ситуацию на российском фармрынке оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал ее стабильной, подчеркнув, что такая характеристика также касается перечня жизненно необходимых препаратов.