Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы стали на 27% чаще покупать предметы интерьера
Самарцы стали на 27% чаще покупать предметы интерьера
Детский сад в Самаре оснастили оборудованием для автоматической регулировки отопления
Детский сад в Самаре оснастили оборудованием для автоматической регулировки отопления
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
В Сергиевском районе будут судить вора-подростка
В Сергиевском районе будут судить вора-подростка
В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы
В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы
Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%
Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%
Студентка Самарского университета им. Королёва рассчитала оптимальные условия миссии по исследованию Фобоса
Студентка Самарского университета им. Королёва рассчитала оптимальные условия миссии по исследованию Фобоса
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
-1.26
EUR 96.75
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард
Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"
Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью

15 января 2024 09:08
140
В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью

В России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Такие данные “Ъ” обнаружил в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованном в конце декабря. С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов. Опрошенные “Ъ” эксперты объясняют откат комплексом причин — пандемией, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью
15 января 2024  09:08
В России начало расти число людей с алкогольной зависимостью
140
Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе
14 января 2024  16:02
Роспотребнадзор: заявления о "болезни Х" могут иметь экономические мотивы
534
В Давосе обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности
14 января 2024  10:15
В Давосе обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности
682
Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций
13 января 2024  09:58
Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций
852
Более 1000 медработников получили соцподдержку​​​​​​​. Льготная ипотека, «подъемные», выплаты до 1,5 млн рублей.
12 января 2024  16:59
В регионе все больше медработников становятся участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
1147
Семейные прогулки, оздоровительные бег и ходьба.
12 января 2024  15:10
Тольяттинский врач рассказала о видах и правилах физической нагрузки в зависимости от возраста
939
В перинатальных центрах областной больницы им. В.Д. Середавина и больницы № 5 Тольятти за этот период родились 6 двойняшек.
12 января 2024  14:58
С 1 по 10 января в родильных отделениях области появились на свет 555 малышей
916
Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе.
12 января 2024  14:47
Почти 2,2 миллиона жителей губернии смогут пройти профилактический медосмотр или диспансеризацию в этом году
962
12 января 2024  09:22
Учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире
264
Сон сидя может указывать на сердечную недостаточность.
11 января 2024  22:27
Врач-невролог рассказала, как по поведению человека можно определить болезнь
387
Весь список
В центре внимания
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
41
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства.
14 января 2024  11:23
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства
715
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
13 января 2024  13:47
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
962
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
13 января 2024  10:53
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
825
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
13 января 2024  10:10
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
873
Весь список