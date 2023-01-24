В России активизировались ковид и грипп

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Роспотребнадзор фиксирует активизацию распространения коронавируса. Как сообщили в ведомстве во вторник, за неделю рост числа заразившихся составил почти 22 процента.

"На третьей неделе 2023 года в России зарегистрировано около 38 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей", – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В России нарастает активность вирусов гриппа B. Они составляют уже 33 процента от общего числа выявленных в России респираторных вирусов. Вирусы гриппа А (H1N1) также продолжают активно циркулировать среди населения.

Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России за последнюю неделю снизился на 4,1 процента.

"Общее количество заболевших составило 856 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжать все противоэпидемические мероприятия в России, пишет Смотрим.