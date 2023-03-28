В Рощинском проводится работа по привлечению медицинских кадров в отделение центральной районной больницы

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Для повышения доступности медицинской помощи жителям поселка Рощинский Волжского района проводится работа по привлечению медицинских кадров в отделение центральной районной больницы. По графику в поликлинике ведут консультативный прием врачи других медучреждений области.



«Вопросы оказания помощи семьям военнослужащих всегда в фокусе нашего особого внимания, — отметил главный врач Волжской больницы Сергей Братко. — Планомерно работаем над привлечением необходимых специалистов в Рощинское отделение. В поселок регулярно выезжают медицинские бригады из других учреждений области, и жители могут получить консультацию специалистов в своей поликлинике по месту жительства. К этой работе присоединились коллеги из СамГМУ. Мы активно взаимодействуем с университетом по многим направлениям, это сотрудничество всегда очень результативно. Один из совместно реализованных проектов — консультативно-диагностический центр Университета, который созданный на базе Волжской ЦРБ».



Недавно консультативный прием взрослых и детей в поселке Рощинский провели специалисты кафедр терапии, педиатрии и семейной медицины Института профессионального образования СамГМУ Минздрава России — врач-пульмонолог, врач-кардиолог, детские врачи-иммунологи-аллергологи.



«Самарский государственный медицинский университет всегда откликается на запросы здравоохранения. Мы оказываем поддержку учреждениям и консультируя пациентов. Эта работа обязательно продолжится», — сообщила Проректор СамГМУ Минздрава России по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию — директор ИПО Светлана Палевская.



В составе выездной бригады в поселке провела прием пациентов заведующая кафедрой педиатрии, доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог Наталья Мигачева. В поселке проживает несколько детей c диагнозом, который требует внимания специалиста этого профиля.



Всего на приеме у специалистов побывали более 40 жителей поселка.



Напомним, поручение обеспечить Рощинское отделение необходимыми медработниками ранее дал Глава региона Дмитрий Азаров в рамках рабочего визита в поселок. В поликлинике постоянно ведут прием участковый врач-терапевт, врач общей практики, участковый врач-педиатр, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог и 6 средних медицинских работников. Для оказания помощи жителям дополнительно при необходимости привлекаются врачи узких специальностей — хирург, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог и офтальмолог. Недавно в отделение были трудоустроены новые сотрудники — участковые врач-терапевт и педиатр.

Фото: минздрав СО