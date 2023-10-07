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В родильных домах и женских консультациях региона провели День беременных

7 октября 2023 14:31
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Для беременных женщин провели консультации, лекции, мастер-классы по уходу за новорожденными.

В Самарской области прошли акции и мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к материнству, сохранение здоровья мам и малышей.

Активно к мероприятиям присоединились женские  консультации при поликлиниках. Для беременных женщин провели консультации, лекции, мастер-классы по уходу за новорожденными, занятия в школе позитивного материнства на тему «Счастье быть мамой» с участием психологов и специалистов по грудному вскармливанию. Были организованы фотозоны, конкурсы рисунков «Мой будущий малыш», фотоконкурсы "Беременная - самая красивая!", а также викторины: «Я и моя беременность».
Всем участницам подарили памятные подарки и раздали информационные буклеты о мерах социальной поддержки и суперсервисе «Рождение ребенка».  

Также тематические встречи с будущими мамами прошли в родильных отделениях области. 

«Дни беременных в наших учреждениях – это уже добрая традиция. Миссия таких мероприятий еще раз подчеркнуть значимость материнства и детства, обозначить возможности социальной защиты беременных женщин. Беременность должна пройти так, чтобы ее захотелось повторить. Медицинские работники всегда готовы помочь в вопросах планирования беременности и поддержке беременных женщин. Специалисты женских консультаций помогают сохранять репродуктивное здоровье, сопровождают женщин в течение всей беременности. В родильных отделениях у нас созданы необходимые условия для мам и малышей ”, - подчеркнула  руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева.

За 9 месяцев этого года в регионе родились более 18,5 тысяч детей. В настоящее время  около 12000 беременных находятся под наблюдением врачей женских консультаций.

 

Фото:  ru.freepik.com

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