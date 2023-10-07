В родильных домах и женских консультациях региона провели День беременных

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В Самарской области прошли акции и мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к материнству, сохранение здоровья мам и малышей.



Активно к мероприятиям присоединились женские консультации при поликлиниках. Для беременных женщин провели консультации, лекции, мастер-классы по уходу за новорожденными, занятия в школе позитивного материнства на тему «Счастье быть мамой» с участием психологов и специалистов по грудному вскармливанию. Были организованы фотозоны, конкурсы рисунков «Мой будущий малыш», фотоконкурсы "Беременная - самая красивая!", а также викторины: «Я и моя беременность».

Всем участницам подарили памятные подарки и раздали информационные буклеты о мерах социальной поддержки и суперсервисе «Рождение ребенка».



Также тематические встречи с будущими мамами прошли в родильных отделениях области.



«Дни беременных в наших учреждениях – это уже добрая традиция. Миссия таких мероприятий еще раз подчеркнуть значимость материнства и детства, обозначить возможности социальной защиты беременных женщин. Беременность должна пройти так, чтобы ее захотелось повторить. Медицинские работники всегда готовы помочь в вопросах планирования беременности и поддержке беременных женщин. Специалисты женских консультаций помогают сохранять репродуктивное здоровье, сопровождают женщин в течение всей беременности. В родильных отделениях у нас созданы необходимые условия для мам и малышей ”, - подчеркнула руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева.



За 9 месяцев этого года в регионе родились более 18,5 тысяч детей. В настоящее время около 12000 беременных находятся под наблюдением врачей женских консультаций.

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