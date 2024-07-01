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В регионе возведут 24 дополнительных ФАПа в 2024 году

1 июля 2024 17:27
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Средства на развитие сети ФАПов выделены из областного бюджета по инициативе Врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Более 11 000 сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях.

Это станет возможным благодаря возведению дополнительных 24 фельдшерско-акушерских пунктов в 2024 году за счет средств, выделенных из областного бюджета. Средства на развитие сети ФАПов выделены по инициативе Врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«24 модульных фельдшерско-акушерских пункта будут возведены в 18 муниципальных районах Самарской области и 2 городских округах, имеющих сельское прикрепленное население - г.о. Новокуйбышевск и г.о. Жигулевск. На это мероприятие выделено 196,8 млн рублей из регионального бюджета. Также для сельских подразделений будут закуплены новые мебель и оборудование в соответствии со стандартами оснащения, на это также предусмотрены областные средства - 37,0 млн рублей, - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. – В новых условиях наши жители будут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию, наблюдаться у медработников в связи с хроническими заболеваниями и неотложными состояниями, а также посещать по графику узких специалистов».

Также благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения в 7 муниципальных районах в этом году будут возведены 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория. Кроме того, 2 новых ФАПа и 1 врачебная амбулатория появятся в селах региона, за счет ранее выделенных средств областного бюджета.

Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

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