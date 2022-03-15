В регионе возобновляется проведение плановой помощи в поликлиниках и диспансеризации

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Ряд решений, в том числе о возобновлении оказания в регионе первичной медико-санитарной помощи и проведении в полной мере профилактических осмотров и диспансеризации был принят на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Заседание штаба прошло накануне под руководством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Оказание плановой помощи в поликлиниках возобновляется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Как отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина, огромные мощности, которые были развернуты в амбулаторном звене для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. Специалисты поликлиник готовы проводить плановый прием пациентов и профилактические осмотры, диспансеризацию. Те жители, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию.

Напомним, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель — раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

«Проведение диспансеризации и профилактических осмотров очень важны для раннего выявления сердечно–сосудистых, онкологических и многих других заболеваний, - подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин. - Чтобы пройти диспансеризацию необходимо обратиться по телефону своей поликлиники и записаться на удобное время. Также доступна дистанционная запись на диспансеризацию на портале Госуслуг. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе».

Фото: правительство СО