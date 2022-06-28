В регионе продолжают работу прививочные пункты в ТЦ

Информация о графике работы пунктов:
Самара:
ТЦ «Аврора»
ул. Аэродромная, 47
14.00 – 19.00 ежедневно
2 этаж
ТРК «Космопорт»
ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»
10.00 – 18.00 ежедневно
1 этаж
ТРК «Вива Лэнд»
проспект Кирова, 147
11.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж
Тольятти:
ТЦ «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
11.00 – 19.00 ежедневно
1 этаж
Спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. В период отпусков важно уделить особое внимание своему здоровью. Своевременная вакцинация поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания.