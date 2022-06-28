В регионе продолжают работу прививочные пункты в ТЦ

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Информация о графике работы пунктов:

Самара:

ТЦ «Аврора»

ул. Аэродромная, 47

14.00 – 19.00 ежедневно

2 этаж

ТРК «Космопорт»

ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»

10.00 – 18.00 ежедневно

1 этаж

ТРК «Вива Лэнд»

проспект Кирова, 147

11.00 – 18.00 ежедневно

2 этаж

Тольятти:

ТЦ «Парк Хаус»

Автозаводское шоссе, 6

11.00 – 19.00 ежедневно

1 этаж

Спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. В период отпусков важно уделить особое внимание своему здоровью. Своевременная вакцинация поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания.