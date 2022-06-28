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В регионе продолжают работу прививочные пункты в ТЦ

28 июня 2022 18:36
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Актуальная информация об их  графике работы.

Информация о графике работы пунктов:

Самара:

ТЦ «Аврора»
ул. Аэродромная, 47
14.00 – 19.00 ежедневно
2 этаж

ТРК «Космопорт»
ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»
10.00 – 18.00 ежедневно
1 этаж

ТРК «Вива Лэнд»
проспект Кирова, 147
11.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж

Тольятти:

ТЦ «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
11.00 – 19.00 ежедневно
1 этаж

Спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. В период отпусков важно уделить особое внимание своему здоровью. Своевременная вакцинация поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания.

Теги: Вакцинация

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