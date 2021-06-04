4 июня в регионе подтверждены 69 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 35 в г. Самара
- 9 в г. Тольятти
- 7 в г. Жигулевск
- 4 в г. Сызрань
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в г. Чапаевск
61 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65062 случая коронавируса.
Скончались 2000 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 71 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;
мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологическим заболеванием;
мужчины 60, 64, 84 лет, женщины 84, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 63 года, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы;
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчина 88 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 62,64, по стране - 84,27.
Коэффициент летальности в области - 3,07, в стране - 2,41.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8485, нарастающим итогом 2617722.