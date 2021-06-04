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4 июня в регионе подтверждены 69 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 35 в г. Самара

- 9 в г. Тольятти

- 7 в г. Жигулевск

- 4 в г. Сызрань

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в г. Чапаевск

61 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65062 случая коронавируса.



Скончались 2000 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 71 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;

мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологическим заболеванием;

мужчины 60, 64, 84 лет, женщины 84, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 63 года, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы;

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчина 88 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.​​

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 62,64, по стране - 84,27.

Коэффициент летальности в области - 3,07, в стране - 2,41.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8485, нарастающим итогом 2617722.