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В регионе будет увеличено время работы мобильных медицинских бригад при поликлиниках

29 августа 2022 15:40
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Армен Бенян на оперативном совещании в ведомстве поручил главным врачам усилить работу всех звеньев медицинской службы в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на оперативном совещании в ведомстве поручил главным врачам усилить работу всех звеньев медицинской службы в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

«Экстенсивный рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией затронул все три звена медицинской помощи, - отметил руководитель ведомства Армен Бенян. - Поручаю всем руководителям амбулаторно-поликлинических служб увеличить количество мобильных медицинских бригад, оказывающих помощь пациентам на дому. Также предусмотреть увеличение времени их работы до 22:00 с перераспределением бригад по часам, в которые фиксируется наибольшее количество вызовов, и соответствующей нагрузки. Мобилизация касается и службы скорой медпомощи, и стационарного звена. Сегодня только у 10-15% пациентов с подтвержденным диагнозом имеется классическая клиника COVID-19 с респираторной недостаточностью, с интоксикацией. В остальных случаях - это либо обострение каких-то имеющихся соматических состояний, либо бессимптомное течение. Но сердечно-сосудистые заболевания, хронические ишемические изменения головного мозга усугубляются очень резко. Вчера с рабочим визитом был в "красной зоне" инфекционного госпиталя больницы имени В.Д. Середавина. Так, в реанимации из 10 человек только у двух есть синдромы, связанные непосредственно с новой коронавирусной инфекцией, у остальных 8 — это декомпенсация всех хронических состояний: онкология, ишемия головного мозга, заболевания сердца, сахарный диабет и т.д.».

Министр призвал учреждения проводить разъяснительную работу с населением, информировать всех жителей и в первую очередь пациентов с хроническими заболеваниями о необходимости обязательно вакцинироваться и своевременно проходить ревакцинацию. Прививка поможет избежать тяжелых осложнений и усугубления хронических болезней.

В настоящее время для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и с подозрением на него развернуты 879 коек в 8 медицинских учреждениях региона. Специалисты проводят работу по развертыванию дополнительных коек, поскольку идет рост числа пациентов, требующих госпитализации.

Также руководитель ведомства поручил главным врачам взять на личный контроль соблюдение противоэпидемического режима в медучреждениях, направленного на профилактику и снижение рисков распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Напомним, в учреждениях здравоохранения важно соблюдать масочный режим.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Армен Бенян на оперативном совещании в ведомстве поручил главным врачам усилить работу всех звеньев медицинской службы в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
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