В региональном сосудистом центре установлен новый ангиограф

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В рамках завершившегося национального проекта "Здравоохранение" в региональном сосудистом центре Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина установлен новый ангиограф. С декабря прошлого года специалисты провели обследования около 400 пациентам кардиологического, неврологического и нейрохирургического профиля.

Современный аппарат позволяет диагностировать широкий спектр заболеваний: ишемические и геморрагические инсульты, патологии коронарных артерий, сосудов головного мозга, нижних конечностей и органов брюшной полости, а также редкие врождённые аномалии. Оборудование снижает дозу облучения для пациента и медицинских специалистов без потери качества изображения. С его помощью медицинские сотрудники выполняют плановые и экстренные исследования.



«Новое оборудование стало неотъемлемой частью работы сосудистого центра. Современные системы позволяют минимизировать лучевую нагрузку за счёт технологий обработки и реконструкции изображений, регулирования параметров, а также особенностей пациента. При этом поддерживая высокое качество визуализации, что важно в условиях экстренной медицинской помощи. Благодаря цифровой платформе специалисты могут синхронизировать данные с компьютерным томографом, в режиме реального времени накладывать ангиограммы на КТ-изображения, получая более точную картину и оперативнее определяя диагноз. В некоторых случаях удаётся выявить аномалии анатомического строения сосудов, которые ранее не были диагностированы», — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Цимбалист.



С этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжаются в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: минздрав СО