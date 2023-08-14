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В региональном министерстве подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение»

14 августа 2023 19:29
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Реализация нацпроекта в регионе находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Сегодня на оперативном совещании в ведомстве руководитель управления разработки государственных программ и приоритетных проектов в сфере здравоохранения Анна Гомжина представила доклад о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в Самарской области.

Так, с начала 2023 года:

 - 1 164 940 жителей региона охвачены диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами,

 - осуществлены 64 вылета санитарной авиации, эвакуированы 65 пациентов,

 - пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проведены 4611 рентген-эндоваскулярных вмешательств (67% от плана на год),

 - доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, составила 61,8% и достигла целевого значения,

 - в рамках проекта «Экспорт медицинских услуг» пролечено 16,1 тысяч иностранных граждан.

Специалисты министерства еженедельно проводят мониторинг и анализ выполнения показателей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также осуществляют контроль над исполнением мероприятий.

«По выявленным рискам недостижения тех или иных результатов принимаются необходимые меры. Чтобы своевременно нивелировать риски, просчитываем дополнительную потребность в финансировании мероприятий, материально-техническом оснащении, устранении кадрового дисбаланса. Анализ исполнения показателей проводится как в целом по области, так и точечно, по каждому из учреждений здравоохранения, участвующих в реализации национальных проектов, — пояснила Анна Гомжина. — На особом контроле — профилактические мероприятия, а именно диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослых и детей, оценка удовлетворенности жителей медицинской помощью, количество рентген-эндоваскулярных вмешательств, выполненных в лечебных целях, охват пациентов с онкопатологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями диспансерным наблюдением, доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях и многие другие показатели».

Реализация нацпроекта в регионе находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«9 направлений национального проекта взаимосвязаны и нацелены на достижение общих результатов — обеспечение доступности и качества медицинской помощи для жителей области на каждом этапе. Это огромная командная работа всех департаментов министерства, которая требует постоянной оценки результатов и анализа рисков, поиска новых организационных решений. Кроме того, роль министерства — в генерации мероприятий, которые не входят в нацпроект, но являются продолжением его целей и задач», — отметил руководитель ведомства Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Реализация нацпроекта в регионе находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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