В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

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Как сообщил министр здравоохранения Армен Бенян, всего в регион поступило 301 212 доз вакцин. В запасе около 50 тысяч прививок. Первый укол сделали уже более 251 тыс. человек, из которых свыше половины - граждане старше 65 лет.



Продолжается вакцинация в мобильных ФАПах, работающих в отдалённых районах региона, а маломобильные граждане могут сделать прививку, не выходя из дома.



Открыты два круглосуточных пункта вакцинации — в Самаре (на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125) и в Тольятти (на базе поликлинического отделения Ставропольской районной больницы по адресу: ул. Автозаводское шоссе, 5).



Поставки вакцины увеличиваются, что позволяет наращивать темпы вакцинации в области. В числе лидеров по количеству привитых граждан значится и Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3.



- Нужно более активно сподвигать людей к тому, чтобы сделать прививку. Все возможности есть, поставки вакцин обеспечиваются стабильно, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.