В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

Я нашел ошибку
Главные новости:
В полуфинальном матче Кубка России "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом". Самарцы оказались сильнее - 4:1.
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" и болельщиков с выходом в финал Кубка России по футболу
В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства, озвученные в обращении к Федеральному Собранию РФ.
Дмитрий Азаров: Послание президента России дает Самарской области импульс для реализации новых масштабных проектов
На мероприятии, которое в этом году длилось 78 минут, присутствовал член Совета Федерации ФС РФ – представитель от Самарской области Фарит Мухаметшин.
Фарит Мухаметшин о послании Президента России: "Было высказано много интересных идей по программе развития регионов" 
Президент Владимир Путин озвучил много важных мер поддержки людей и социальных инициатив.
Депутаты Госдумы от СО о послании Президента РФ Владимира Путина
Председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Самары о Послании Путина.
Владимир Пронин: Очень важно, что большое внимание было уделено теме воспитания молодого поколения
Участница предварительного голосования «Единой России» из Тольятти отметила, что в Послании глава государства много внимания уделил молодежи.
Ирина Долгополова: было важно услышать от президента благодарность всем волонтерам, работавшим в период пандемии
В социальной политике государства приоритетом определена демография.
Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей
В день оглашения послания глава региона лично находился в Москве и слушал обращение Президента. 
Обращение главы государства станет ориентиром для развития региона на ближайший год и корректировки Стратегии социально-экономического развития губернии 
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.82
0.8
EUR 92.29
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

21 апреля 2021 16:51
127
Первый укол сделали уже более 251 тыс. человек, из которых свыше половины - граждане старше 65 лет.

Как сообщил министр здравоохранения Армен Бенян, всего в регион поступило 301 212 доз вакцин. В запасе около 50 тысяч прививок. Первый укол сделали уже более 251 тыс. человек, из которых свыше половины - граждане старше 65 лет.

Продолжается вакцинация в мобильных ФАПах, работающих в отдалённых районах региона, а маломобильные граждане могут сделать прививку, не выходя из дома.

Открыты два круглосуточных пункта вакцинации — в Самаре (на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125) и в Тольятти (на базе поликлинического отделения Ставропольской районной больницы по адресу: ул. Автозаводское шоссе, 5).

Поставки вакцины увеличиваются, что позволяет наращивать темпы вакцинации в области. В числе лидеров по количеству привитых граждан значится и Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3.

- Нужно более активно сподвигать людей к тому, чтобы сделать прививку. Все возможности есть, поставки вакцин обеспечиваются стабильно, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Теги: вакцинация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В социальной политике государства приоритетом определена демография.
21 апреля 2021  19:12
Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей
94
Современная отохирургия позволяет использовать методы оперативного лечения при хроническом гнойном среднем отите.
21 апреля 2021  17:39
Самарские врачи за год провели детям около 30 высокотехнологичных операций по восстановлению слуха 
148
Первый укол сделали уже более 251 тыс. человек, из которых свыше половины - граждане старше 65 лет.
21 апреля 2021  16:51
В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины от COVID-19
127
В Самаре заболели 98 человек.
21 апреля 2021  14:32
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
186
В мобильных фельдшерско-акушерских пунктах Большеглушицкого района вакцинацию прошли более 100 жителей
21 апреля 2021  12:42
В мобильных ФАПах Большеглушицкого района вакцинацию прошли более 100 жителей
205
Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием.
20 апреля 2021  21:08
В селе Константиновка вакцинацию в мобильных ФАПах прошли более 100 жителей
470
Всего с начала года 31 пациент доставлен вертолетом в специализированные медучреждения Самарской области.
20 апреля 2021  18:47
В апреле вертолет службы санавиации СО совершил 7 вылетов в города и районы губернии
460
В Самаре заболели 26 человек.
20 апреля 2021  14:16
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
478
20 апреля 2021  12:03
Особенности стресса, о которых вы могли не знать
159
Самарские офтальмологи провели сложную операцию по трансплантации роговицы
20 апреля 2021  10:47
Самарские офтальмологи провели сложную операцию по трансплантации роговицы
302
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
90
Весь список
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
21 апреля 2021  13:44
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
242
Самара-Арена рискует остаться с недоделками надолго
21 апреля 2021  13:36
«Самара-Арена» рискует остаться с недоделками надолго
Строительство
180
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
21 апреля 2021  12:00
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
Транспорт
231
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
21 апреля 2021  11:27
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
Образование
333
Дмитрий Азаров: Послание Президента является программным документом
21 апреля 2021  11:20
Дмитрий Азаров: "Послание Президента является программным документом"
Политика
225
Весь список