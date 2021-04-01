Я нашел ошибку
Главные новости:
И дать возможность россиянам выходить на пенсию только по трудовому стажу.
Партия пенсионеров предлагает уравнять размер пенсии на всей территории страны 
Сегодня окружные кадетские корпуса выходят на уровень самых современных и эффективных специализированных образовательных учреждений.
В кадетских корпусах ПФО начинается приемная кампания 
На сегодняшний день привито более 175 тысяч человек, из них завершили вакцинацию 118 тысяч человек.
В регион поступила партия вакцины ГамКовидВак — 23 700 доз
Состоится установка уличных тренажеров для занятий спортом на свежем воздухе. 
В Кинеле в этом году закончат благоустройство Детского парка
По данным источника в правоохранительных органах, за рулем выехавшей на встречку машины находился блогер Эдвард Бил.
На Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей
После субботников (конец апреля – начало мая) планируется начать высадку в открытый грунт цветов, выращенных в городских теплицах. 
В Самаре с 1 по 30 апреля пройдет традиционный месячник по благоустройству
Ведущим которого стал эколог и автор канала «Экологика» Георгий Каваносян.
Сбербанк запустил подкаст «МИФ и Логика» об экологии и осознанном потреблении
Такое решение принято по итогам встречи министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского с руководством и тренерским штабом хоккейного клуба «Лада».
Генеральный директор и спортивный директор ХК "Лада" покидают клуб
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.81
0.17
EUR 88.95
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
В Самаре на УСЦ "Чайка" прошла благотворительная гонка "Добрая лыжня"
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В регион поступила партия вакцины ГамКовидВак — 23 700 доз

1 апреля 2021 17:07
67
На сегодняшний день привито более 175 тысяч человек, из них завершили вакцинацию 118 тысяч человек.

В Самарскую область поступила партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции — 23 700 доз.  В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито более 175 тысяч человек, из них завершили вакцинацию 118 тысяч человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска — пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, гражданам, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
На сегодняшний день привито более 175 тысяч человек, из них завершили вакцинацию 118 тысяч человек.
1 апреля 2021  17:07
В регион поступила партия вакцины ГамКовидВак — 23 700 доз
67
В Самаре выявлено 80 заболевших.
1 апреля 2021  14:48
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
130
Поставка  ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.
1 апреля 2021  14:43
Дмитрий Азаров передал врачам ключи от 19 мобильных ФАПов
161
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
1 апреля 2021  12:58
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
194
В больницах Самарской области ряд отданных под коронавирус коек вернут обратно
1 апреля 2021  10:39
В больницах Самарской области ряд отданных "под коронавирус" коек вернут обратно
201
СЕРГЕЙ ШАТИЛО: Все медицинские поставки сейчас – под Мед Лайфом
1 апреля 2021  10:21
Сергей Шатило: «Все медицинские поставки сейчас – под «Мед Лайфом»
245
В Самаре выявлено 67 заболевших.
31 марта 2021  16:32
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
447
Интерес к ней уже проявляют другие страны.
31 марта 2021  14:56
Первую в мире противоковидную вакцину для животных зарегистрировали в России
402
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
31 марта 2021  13:31
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
404
Тольяттинец - участник Великой Отечественной войны победил COVID-19
31 марта 2021  11:57
Тольяттинец - ветеран Великой Отечественной войны победил COVID-19
222
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4556
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11916
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13704
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1712
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15558
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16646
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Поставка  ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.
1 апреля 2021  14:43
Дмитрий Азаров передал врачам ключи от 19 мобильных ФАПов
Здравоохранение
156
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
1 апреля 2021  12:58
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
193
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
1 апреля 2021  11:33
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
Социум
174
Вскрытие рек Самарской области ожидается до 10 апреля
1 апреля 2021  10:48
Вскрытие рек Самарской области ожидается до 10 апреля
Социум
184
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
1 апреля 2021  09:07
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
В стране
211
Весь список