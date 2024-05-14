В Самарской области продолжается Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

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Так, в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления контроля за деятельностью органов внутренних дел представитель Общественного Совета Асхат Мутыгуллин проверил работу отделения МВД по Челно-Вершинскому району.

В сопровождении начальника отделения подполковника полиции Сергея Гусева общественник ознакомился с особенностями организации работы сотрудников.

Представитель Совета обратил особое внимание на соблюдение пропускного режима в здание, отметил, что в доступном для граждан месте расположены информационные стенды, проверил полноту их оформления и актуальность размещенных сведений.

В ходе проверки общественник проверил дежурную часть, ознакомился с ведением документации, постовой ведомостью, отметив оснащенность помещения всей необходимой оргтехникой, опрятный внешний вид сотрудников.

«По итогам проверки каких-либо серьезных нарушений и замечаний не выявлено, работа осуществляется надлежащим образом и соответствует всем предъявленным требованиям», - отметил Асхат Мутылгуллин.