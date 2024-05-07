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В этом году диспансеризацию прошли около 600 тысяч взрослого населения Самарской области

7 мая 2024 15:51
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В этом году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли около 600 тысяч взрослого населения Самарской области

Диспансеризация помогает выявлять ранние проявления хронических болезней органов дыхания.

В этом году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли около 600 тысяч взрослого населения Самарской области. У почти 2000 человек впервые выявлены хронические заболевания органов дыхания.

Диспансеризация помогает выявлять заболевания и факторы их риска. Одна из задач - своевременное выявление пациентов с ранними проявлениями хронических болезней органов дыхания. Это важно не только для предупреждения дальнейшего прогрессирования заболевания, но и для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований легких.

«По итогам проведенных обследований среди факторов риска развития хронических заболеваний органов дыхания отмечается наиболее распространённый фактор - курение табака. У мужчины он составляет 17,6%, у женщин - 4,6%. Чтобы свести риск развития патологии к минимуму и сохранить здоровье легких, необходимо отказаться от курения. Легкие постепенно очищаются и восстанавливают свои функции. Даже у куривших много лет после отказа от вредной привычки есть шанс вернуть легким чистоту. Чем раньше бросите курить, тем выше шансы», - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Также для сохранения здоровья легких важно

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