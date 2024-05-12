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Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки

12 мая 2024 13:10
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Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 13,14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -3 С».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)

 

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